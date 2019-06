Club Brugge krijgt vrouwelijke topmanager

Voetbalmanager Katrien Meire komt aan boord bij het management van Club Brugge. Die geeft zijn directiekamer een make-over.

De advocate Katrien Meire (34) wordt lid van een nieuw achtkoppig management bij Club. Vincent Mannaert blijft CEO, maar gaat zich toeleggen op transfers en het sportieve beleid. Hij krijgt daarbij de steun van Roel Vaeyens. Bob Madou, de rechterhand van Steven Martens toen die CEO was van de voetbalbond, wordt de niet-sportieve baas. Hij krijgt het commerciële beleid rond sponsors, bedrijven en fans.

Katrien Meire krijgt de operationele leiding. Ze runt alles wat met het management op matchdagen, voor het stadion, de leveranciers, de horeca en het nieuwe trainingscentrum in Westkapelle te maken heeft. Veroniek Degrande blijft financieel directeur, Hannes D'Hoop hoofd van het juridische departement. Naast Meire zijn er nog twee nieuwkomers, de procesmanager Arthur Lesaffre en Jannes Labaere, die bevoegd wordt voor het IT-beleid. Club heeft daarnaast met Kjeld Fort, overgekomen van advieskantoor BDO, een nieuwe coördinator voor de scoutingstaf. Voorzitter-eigenaar Bart Verhaeghe vertrok vorige week bij de voetbalbond, naar eigen zeggen om zich meer op Club Brugge toe te leggen.

Volwaardig bedrijf

De nv Club krijgt de structuur van een volwaardig bedrijf. 'De herschikking van het management was nodig omdat Club in volle expansie is', zegt Bob Madou. Het zenuwcentrum - een staf van 130 man - verhuist naar het trainingscomplex in Westkapelle. Alleen de fanshop en de jeugd tot de beloften blijven op het stadion Jan Breydel. Club hoopt ook nog altijd op een doorbraak in het dossier van het nieuwe stadion, wat een pak extra werk vraagt.

Duchâtelet verkoopt Spaanse club Roland Duchâtelet (72) heeft de Spaanse tweedeklasser AD Alcorcon verkocht aan een Amerikaans consortium onder leiding van de miljardair David Blitzer. Het overnamebedrag zou tussen 12 en 14 miljoen euro schommelen. Duchâtelet werkt met de verkoop verder aan de ontmanteling van zijn voetbalimperium. Hij verkocht eerder Sint-Truiden en Standard, terwijl hij ook leurt met de Engelse tweedeklasser Charlton Athletic. Hij is daarnaast alleen nog eigenaar van de Duitse derdeklasser Carl Zeiss Jena. De Alcorcon-kopers zijn eigenaars van investeringsfondsen die rond Wall Street cirkelen. David Blitzer is samen met zijn compagnon Joshua Harris ook mede-eigenaar van grote professionele teams in de VS, de Philadelphia 76'ers (basketbal) en de New Jersey Devils (ijshockey). De twee zijn ook aandeelhouder van de Engelse voetbalclub Crystal Palace. Een andere opvallende naam in het kopende consortium is Ivan Bravo. De Spanjaard is naast bestuurder bij de Engelse club Leeds United, dat ei zo na promotie naar de Premier League miste, grote baas van de Qatarese Aspire Academy. Dat opleidingscentrum-investeringsfonds is eigenaar van de eersteklasser Eupen. Bravo is ook technisch directeur van de voetbalbond van Qatar, dat in 2022 het WK voetbal organiseert.

Club wordt een ander bedrijf. Een glimp daarvan was te zien in de mini-docu's die het tijdens de play-offs wekelijks loste via zijn sociale mediakanalen. Data worden een business. Club biedt bedrijven bijvoorbeeld al pakketten aan om fans te benaderen die interessante jobprofielen hebben. Daar is vraag naar in West-Vlaanderen, een regio met een grote krapte op de arbeidsmarkt.

De commerciële werking van de club, exclusief transfers, groeit jaarlijks met een paar miljoen euro. De omzet bedroeg vorig jaar 68 miljoen euro. Dit seizoen is ze verzekerd van zeker 30 miljoen euro aan Champions League-inkomsten. Brugge verkocht gisteren nog zijn Braziliaanse spits Wesley Moraes voor een Belgisch transferrecord van 25 miljoen euro aan de Engelse promovendus Aston Villa.

Juriste

Katrien Meire maakte haar carrière over het Kanaal. De juriste met sportrechten als specialiteit werkte de voorbije 5,5 jaar als CEO van twee Engelse clubs. Roland Duchâtelet zette haar in 2014 uit het niets op de CEO-stoel van de toen Londense tweedeklasser Charlton Athletic, waarvan hij net eigenaar was geworden. De oprichter van de chipfabrikant Melexis haalde haar aan boord bij zijn club Sint-Truiden dankzij haar specialisatie in tv-rechten. Charlton werd een lijdensweg van vier jaar, door de open oorlog tussen Duchâtelet en de fans.

De Belgen hadden het helemaal verkorven toen de club naar derde klasse degradeerde. Engelse fans trokken zelfs naar haar ouderlijke huis in Tongeren, met flyers en posters om te zeggen hoe slecht hun dochter was in haar job. Meire toont zich een even harde tante als Marina Granovskaia, de rechterhand van de schatrijke Rus Roman Abramovitsj bij topclub Chelsea. Beide vrouwen zijn witte merels in de ruwe voetbalwereld. Meire wordt in België een van de eerste vrouwelijke topmanagers bij een grote club.

Sheffield

Meire vertrok eind 2017 toen Duchâtelet Charlton besloot te verkopen. Ze werd CEO bij de Engelse tweedeklasser Sheffield Wednesday, een traditieclub in handen van een Thaise tonijnmagnaat. Ze vertrok daar in februari vab dit jaar na 13 maanden. Haar vroegere mentor Roland Duchâtelet is nog altijd eigenaar van Charlton, dat het afgelopen seizoen naar tweede klasse promoveerde. Duchâtelet zette zelfs tevergeefs druk op de Engelse voetbalbond om de Londense club van hem over te nemen. Meire, een ex-atletiektalent en yoga-fan, vertrok eind mei definitief uit het Verenigd Koninkrijk. 'Mijn brexit was op drie maand geregeld', grapte ze op haar Instagram-pagina.

Meire zit nooit lang zonder job. Ze begon deze week als operationeel directeur bij Club. De absolute leiding heeft ze niet, maar ze brengt wel veel knowhow mee uit Engeland. Dat land heeft de grootste voetbalbusiness op aarde, met het topmerk Premier League dat verkoopt van Washington tot Wellington.

Best geleide club

Club heeft steeds meer de reputatie van best geleide club van België. Ondanks een wat hobbelig parcours vinden voetbalinsiders dat Meire competent is. Club broedt op een nieuw stadion, want in de betonrotte barak Jan Breydel staat het water in de kleedkamer als een wc wordt doorgetrokken. De club heeft de locatie, het geld en de maquette, maar zit vast in een Belgisch proceduremoeras.

Het is wachten op rechterlijk advies om te weten of de club een stadion kan bouwen. Een van de klagers in het proces is Antwerp-eigenaar en Ghelamco-topman Paul Gheysens, die grond heeft bij de Brugse locatie waar het stadion moet komen. Ook de West-Vlaamse ondernemer Joris Ide, de co-eigenaar van Anderlecht, is er eigenaar van gronden.

Strijdbijl begraven

De strijdbijl blijkt begraven. Ide deed nooit moeilijk, maar nu zijn er ook geen grote obstakels meer met Gheysens. De Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) kreeg Gheysens en Verhaeghe na veel aandringen eindelijk rond de tafel. De herstelde relatie bleek ook toen Gheysens en Verhaeghe handjesschuddend gespot werden na afloop van een match tussen Antwerp en Club Brugge. Al is niet alles daarmee opgelost. Alle partijen wachten nu op de uitkomst van het advies bij de Raad van State. En het actiecomité Groen vzw liet het stadsbestuur ondanks een bemiddelingspoging van de stad weten zijn klacht bij de Raad van State in geen geval te zullen intrekken.