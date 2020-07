Club Brugge laat bestuur Pro League links liggen

Vincent Mannaert is geen kandidaat meer voor een zitje in het bestuur van de Pro League

De manager van voetbalclub Club Brugge, Vincent Mannaert, is geen kandidaat meer voor een bestuursfunctie in de Pro League, de koepel van de Belgische profclubs.

Mannaert kan zich niet meer vinden in de manier van werken van de Pro League, die zwaar verdeeld is. Dat schrijft hij in een mail aan de andere voetbalclubs.

Op de algemene vergadering die dinsdag plaatsvindt, moet een nieuwe raad van bestuur gekozen worden. Daarbij vallen acht mandaten open. Mannaert laat nu weten dat hij geen verlenging wil van zijn mandaat.

Club Brugge is al langer ontevreden over de beslissingen van de Pro League in verschillende belangrijke dossiers. Zo was er onenigheid over de toekenning en de verdeling van de tv-rechten op de voetbalcompetitie. Die werden uiteindelijk toegekend aan Eleven Sports.

Ook de beslissing om de competitie dit jaar vroegtijdig stop te zetten, met het daaropvolgende getouwtrek over de vraag of Club kampioen mocht worden, kon in Brugge op weinig begrip rekenen.

Op de laatste vergadering van de Pro League moeten ook nog enkele belangrijke onderwerpen afgeklopt worden, zoals de modaliteiten van het tv-contract met Eleven Sports. Er moet onder meer nog vastgelegd worden welke tijdsloten voor de wedstrijden vrijgemaakt kunnen worden.