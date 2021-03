Club Brugge nog voor Pasen naar de beurs

Club Brugge zet vaart achter zijn beursplannen. Nog voor Pasen wil blauw-zwart op Euronext Brussel noteren.

De voorwaarde voor de snelle beursgang is wel dat de beurswaakhond FSMA de informatiebundel van de operatie - het prospectus in het vakjargon - snel goedkeurt.

De landskampioen wordt in de markt gezet tegen een torenhoge waardering van minstens 400 miljoen euro, vernam De Tijd. Sommigen schuiven zelfs een hoger bedrag naar voren. Dat is veel steviger dan verwacht. ‘Het is inderdaad een forse premie tegenover de gemiddelde voetbalclub, maar Club verkoopt zich als een bedrijf met een stevige recurrente cashflow en winstgevendheid en niet als een doorsneeclub’, zegt een bron.

Aan de basis van de hoge waardering ligt het nieuwe stadion, dat vanaf het seizoen 2023/2024 een boost moet geven aan de inkomsten.

Aan de basis van die hoge waardering ligt het nieuwe stadion, dat vanaf het seizoen 2023/2024 een boost moet geven aan de inkomsten. Club mikt in zijn stadion op 36.000 vaste abonnees en 5.000 vips - tegenover 2.000 nu. Dat zou de stadioninkomsten een extra boost moeten geven van 23 miljoen euro per jaar. Blauw-zwart rekent daarnaast op een stijging van de nettowinst met 15 miljoen euro. Club boekte vorig seizoen 24,5 miljoen winst.

Beneliga

Met de komst van de Beneliga - een competitie met de beste Nederlandse en Belgische clubs die fors meer media- en tv-rechten zou moeten opleveren - wordt minder rekening gehouden. De waardering waartegen Club Brugge in de markt gezet wordt - 16 keer de nettowinst - ligt fors hoger dan bij Europese topclubs zoals Olympique Lyon, AS Roma en Ajax Amsterdam.

In het geval van de Nederlandse club heeft dat waarschijnlijk te maken met de eigendomsstructuur. Die is voor bijna driekwart in de handen van de controlerende Vereniging AFC Ajax. Dat maakt het aandeel minder vlot verhandelbaar en dus minder interessant voor grote beleggers.

Bovendien is Ajax geen rendementsaandeel. Zelfs over het boerenjaar 2018/19 vloeide minder dan een tiende van de winst per aandeel naar de aandeelhouders, een jaar later was er door de verliescijfers - ondanks de vele cash op de balans - geen dividend.

Vervrouwelijken

Tot verwondering van velen worden bij de beursgang van Club Brugge alleen bestaande aandelen verkocht. Als blauw-zwart tegen de verwachte waardering naar de beurs trekt, hebben voorzitter Bart Verhaeghe en de andere verkopende aandeelhouders - CEO Vincent Mannaert en de bestuurders Jan Boone (Lotus Bakeries) en Peter Vanhecke - naargelang het aantal stukken dat ze bij de operatie aanbieden zicht op 100 à 200 miljoen euro. Ze bezitten vandaag samen 94,34 procent van de aandelen en willen de meerderheid behouden.

Volgens waarnemers wekt dat de indruk dat ze uit opportunistische overwegingen cashen op een moment dat de beurzen heel hoog staan. Een bron oppert ook dat enkele potentiële risico’s onderbelicht blijven, zoals een mogelijke implosie van de mediarechten - zoals in Frankijk begin dit jaar -, de komst van een nieuwe Europese topcompetitie in 2024 of een hervorming van het huidige transfersysteem in het voetbal.