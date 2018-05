Club Brugge pakt 15de landstitel

In de eerste klasse van het voetbal is Club Brugge na een 1-1 gelijkspel bij Standard Luik zeker van de titel. Club is voor de 15de keer in zijn bestaan kampioen.

Een 1-1 gelijkspel tegen Standard volstond voor een nieuwe titel. Twee jaar na zijn vorige titel mag blauw-zwart zich opnieuw kampioen van België noemen. De mannen van coach Ivan Leko bleven een heel seizoen lang aan de leiding van de Jupiler Pro League, maar kroonden zich pas op de voorlaatste speeldag tot landskampioen.

Dat had Club al veel vroeger kunnen doen als het in de play-offs even autoritair was geweest als in de reguliere competitie.

Begin juni stelden voorzitter Bart Verhaeghe en CEO Vincent Mannaert verrassend Ivan Leko aan als nieuwe coach van Club Brugge. De Kroaat had het seizoen voordien met Sint-Truiden de finale van play-off II gehaald en kreeg nu de kans bij zijn Club Brugge, waar hij van 2005 tot 2009 zelf nog had gevoetbald. De 40-jarige coach voert een 3-5-2-systeem in, dat Club Brugge vooral in de reguliere competitie veel punten opleverde.

Kort na de match tegen Standard hebben heel wat supporters samen aan het Jan Breydelstadion een uitzinnig titelfeest gevierd. De apotheose was de aankomst van de spelersbus kort voor middernacht. oewel Club Brugge had aangekondigd weinig te doen, stonden er wel drank- en eetstanden en weerschalde vanuit het stadion muziek op het plein voor het stadion. Honderden, zelfs een paar duizend supporters wachtten daar de spelers op, die kort voor middernacht toekwamen vanuit Luik.

Uiteindelijk raakten de hele meegereisde staf en de spelers veilig in het stadion. Een voor een lieten ze zich zien vanop een balkon. Aanvoerder Ruud Vormer en trainer Ivan Leko kwamen als laatsten met de titelbeker in hun handen.