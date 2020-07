Club Brugge sluit extra mediadeal met Eleven Sports

Kampioen Club Brugge sluit als eerste Belgische voetbalclub een deal bovenop het al eerder gesloten tv-contract met sportzender Eleven Sports.

Het partnerschap tussen Club Brugge en Eleven Sports is opvallend, want er was al een tv-deal voor de komende vijf seizoenen gesloten tussen Eleven en het Belgisch voetbal. Maar dit partnership is een deal buiten het tv-contract voor het volledige Belgische voetbal. Dat behelst de live matchen en een aantal subdeals, zoals de samenvattingen en de onlangs verkochte near live clips aan de bankverzekeraar KBC.

Machinekamer

Club zal Eleven exclusief toegang geven tot zijn machinekamer - van de kleedkamer tot de coaches, de back-office en de fans. Daarmee kan Eleven reportages, interviews, clips of korte docu's verspreiden via zijn drie Belgische voetbalkanalen. Die zullen 24/7 uitzenden, waardoor Eleven naast de live matchen nog een massa extra content nodig heeft. Daarom mogen de komende weken extra deals met andere clubs gesloten worden.

Dat Club de eerste is, komt omdat de ploeg in Belgiƫ het verst staat op het vlak van eigen mediacreatie. 'We doen er met Club Media House alles aan om onze fans een unieke inkijk te geven in het leven van de club en om onze partners relevante digitale producten aan te bieden. We zijn blij dat we met deze samenwerking de volgende stap kunnen zetten in onze groei als mediabedrijf', zegt mediadirecteur Bob Madou van Club Brugge.

Het is voor het eerst dat er aparte deals worden gesloten door een club met de rechtenhouder. Dat komt ook door de evolutie van clubs tot full blown mediabedrijven. Blauw-zwart heeft met het Club Media House een eigen reclamebureau en producent voor online content die via zijn eigen website en sociale mediakanalen verspreid wordt. Club probeert er nu ook een verdienmodel op te bouwen. Club Brugge houdt aan de deal met Eleven miljoenen over bovenop de ruim 10 miljoen euro per jaar die het aan de live-tv-deal overhoudt.

Omgekeerd is inhoudelijke content voor Eleven Sports belangrijk voor zowel zijn tv-zenders als de streaming via zijn online kanalen. De sportzender wil naast deals met de telecombedrijven - het heeft contracten met Orange en Proximus - zijn centen ook recupereren door sponsordeals. Het wordt een combo van Club, dat met zijn eigen mediabedrijf content aanlevert, en Eleven, dat zelf productieteams inzet - zeker als het om iets grotere en duurdere formats gaat.

Stewards

'Fans met een uitzonderlijk verhaal, stewards die al 25 jaar in de bres staan voor hun club, jeugdtrainers die uitzonderlijke talenten uit de jeudgacademie koesteren, de kapitein van de damesploeg die het over de verdere professionalisering van het vrouwenvoetbal heeft, de greenkeeper en de professionele e-sporter, en alle sociale projecten die door de clubs worden opgezet, de clubverhalen zijn onuitputtelijk', zegt Eleven.