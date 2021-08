Club Brugge stap dichter bij nieuw stadion op Jan Breydel

De goedkeuring van het milieueffectenrapport brengt Club Brugge een stap dichter bij zijn nieuwe stadion. Dat moet in 2024 op de huidige site verrijzen en het bestaande Jan Breydel-stadion vervangen.

Het fiat van de Vlaamse cel-MER, een comité van onafhankelijke experts, is cruciaal om een omgevingsvergunning voor de bouw van het stadion te krijgen. 'In dit dossier waren de effecten op de omgeving belangrijk. Het positieve advies wil zeggen dat alles op het vlak van licht, geluid en mobiliteit goed is aangepakt. Het is geen garantie, maar zeker een belangrijke stap in de goede richting', zegt de Brugse schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V).

Aan de plannen voor een nieuwe thuisbasis voor blauw-zwart gaat een hele geschiedenis vooraf. Initieel wou Club Brugge het nieuwe stadion aan de Blankenbergse Steenweg neerpoten, maar de stad en de eersteklasser zagen af van die plannen door een juridische strijd. Er werd beslist het nieuwe stadion met 40.000 zitjes naast het huidige op de Jan Breydel-site te bouwen.

Stadion voor Cercle

Ook dat verliep niet zonder slag of stoot. Er kwamen 120 bezwaren tegen de plannen voor de nieuwe voetbaltempel. Een van de indieners was Cercle Brugge, de voetbalclub die het bestaande stadion deelt met Club Brugge. Cercle krijgt in principe een nagelnieuw stadion aan de Blankenbergse Steenweg, maar kan zich niet vinden in die plannen.

Minister Zuhal Demir bepaalt tegen eind september of een omgevingsvergunning afgeleverd wordt.