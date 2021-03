Club Brugge tegen torenhoge waardering naar de beurs

Club Brugge wordt in de markt gezet tegen een torenhoge waardering van minstens 400 miljoen euro. Dat vernam De Tijd. Dat is veel hoger dan verwacht en ruim een derde meer dan het Nederlandse Ajax. Naargelang de hoeveelheid aandelen die ze verkopen, vloeit straks 100 à 200 miljoen euro naar voorzitter Bart Verhaeghe en co.

In het persbericht waarin Club Brugge zijn beursplannen bevestigt, rept de landskampioen met geen woord over de waardering waartegen hij straks naar de beurs trekt. Maar de begeleidende zakenbanken beginnen woensdag al met presentaties voor professionele beleggers om hen warm te maken voor de eerste beursintroductie van een Belgische voetbalclub.

Volgens onze informatie wordt Club Brugge in de markt gezet tegen een torenhoge waardering van om en bij 400 miljoen euro - sommigen schuiven zelfs een hoger bedrag naar voren. Dat is veel steviger dan verwacht. 'Het is inderdaad een forse premie tegenover de gemiddelde voetbalclub maar Club verkoopt zich als een bedrijf met een stevige recurrente cashflow en winstgevendheid en niet als een doorsneeclub', zegt een bron.

Club Brugge wordt in de markt gezet tegen ongeveer 16 keer de nettowinst. 'Niet van de pot gerukt', zegt een waarnemer.

Aan de basis van die waardering ligt het nieuwe stadion, dat vanaf het seizoen 2023/2024 een boost moet geven aan de inkomsten van de club. Met de komst van de Beneliga - een competitie met de beste Nederlandse en Belgische clubs - wordt minder rekening gehouden. De Beneliga - die vooral fors meer media- en tv-rechten zou moeten opleveren - wordt meer als toemaatje gezien.

De waardering waartegen bankiers Club Brugge in de markt zetten, komt overeen met 16 keer de nettowinst van de landskampioen over het afgelopen boekjaar. 'Dat is in dit beursklimaat niet van de pot gerukt', zegt een waarnemer.

Ajax Amsterdam

Dat Club Brugge een dikke 100 miljoen euro meer waard wordt beschouwd dan het Nederlandse Ajax , heeft waarschijnlijk te maken met de eigendomsstructuur van de Nederlandse club. Die is voor bijna driekwart in de handen van de controlerende Vereniging AFC Ajax. Dat maakt het aandeel minder vlot verhandelbaar en dus minder interessant voor grote beleggers.

Bovendien is Ajax ook geen rendementsaandeel. Zelfs over het boerenjaar 2018/19 vloeide minder dan een tiende van de winst per aandeel naar de aandeelhouders, een jaar later was er door de verliescijfers - ondanks de vele cash op de balans - geen dividend.