Club Brugge werkt aan beursgang

Als alles volgens plan verloopt, trekt de landskampioen nog voor de zomer naar Euronext Brussel. Dat vernam De Tijd van meerdere bronnen.

Het is voorlopig onduidelijk of de beursgang zal verlopen via de verkoop van bestaande en/of nieuwe aandelen. Ook over de omvang van de operatie is het nog koffiedik kijken. Wel is het de bedoeling dat Club Brugge straks op de hoofdmarkt van Euronext Brussel noteert.

De sterren staan gunstig voor Club Brugge. De club stevent af op een vierde titel in zes seizoenen en draait financieel bijzonder goed.

De West-Vlaamse club heeft enkele zakenbanken gemandateerd om de operatie in goede banen te leiden. In dat bankensyndicaat speelt Belfius, een van de sponsors van Club, de hoofdrol voor het deel van de operatie dat aan particulieren is voorbehouden. Ook institutionele beleggers zullen worden benaderd.

Club Brugge zal de opbrengst van de beursgang naar alle waarschijnlijkheid gebruiken om (een deel van) zijn stadionplannen te financieren. De club wil een nieuwe voetbaltempel met 40.000 plaatsen neerzetten op de Olympiasite, waar het huidige Jan Breydelstadion staat. Het project heeft een prijskaartje van ongeveer 100 miljoen euro. Club Brugge mikt op een opening tegen het seizoen 2022-2023, maar er zijn nog procedures mogelijk tegen de vergunningen die Club nodig heeft. Buurtbewoners hebben al aangegeven dat ze de komst van het nieuwe stadion zullen aanvechten.

Blauw-zwart is voor het overgrote deel (85%) in de handen van voorzitter Bart Verhaeghe, CEO Vincent Mannaert en bestuurder Jan Boone (CEO Lotus Bakeries). Verhaeghe is in dat trio veruit de belangrijkste partij. De rest van de aandelen (15%) is in de handen van enkele lokale ondernemers.

Club Brugge zou de eerste Belgische voetbalclub zijn die een beursnotering krijgt. In het buitenland noteren al meerdere clubs op de beurs.

De sterren staan (heel) gunstig voor Club Brugge. De club stevent af op een tweede opeenvolgende landstitel - de vierde in zes seizoenen - en draait financieel bijzonder goed. In het seizoen 2019-2020 verpulverde blauw-zwart met een omzet van 137 miljoen euro en 24,5 miljoen nettowinst alle records. Brugge is dankzij de Europese competities bovendien verzekerd van miljoeneninkomsten en boekt dankzij een uitgekiend transferbeleid stevige meerwaarden. Het contrast met de kwakkelende financiële situatie van concurrent RSC Anderlecht is groot.

Club Brugge zou de eerste Belgische voetbalclub zijn die een beursnotering krijgt. In het buitenland noteren al meerdere clubs op de beurs, waaronder Ajax Amsterdam, Manchester United, Borussia Dortmund, Juventus Turijn en Olympique Lyonnais. Hun beursprestaties lopen uiteen. De koers van het Nederlandse Ajax verdubbelde de voorbije tien jaar, terwijl het Duitse Dortmund de helft onder zijn introductiekoers in 2000 noteert.

Club Brugge wilde geen commentaar kwijt over de beursplannen.