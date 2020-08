Club Brugge wil buurt verleiden met stadion in lingerie

De bouwgroepen Alheem Bouw en Cordeel kunnen vanaf volgende zomer al beginnen met de constructie van het ambitieuze nieuwe stadion van Club Brugge. Al moet Blauw-Zwart de komende weken dan wel alles uit de kast halen om verontruste buurtbewoners over de streep te trekken.

Club Brugge bereikte in januari al een deal met het stadsbestuur om een nieuw stadion te kunnen bouwen naast het huidige Jan Breydel-complex in Sint-Andries. Met 40.000 zitjes zou het nieuwe complex 10.000 plaatsen meer tellen dan het bestaande stadion. Het moet het sluitstuk vormen van de transformatie die Club heeft ondergaan sinds de komst van eigenaar en voorzitter Bart Verhaeghe in 2012.

Maar het project stoot op wantrouwen van buurtbewoners. Die vrezen dat een deel van de buurt in de slagschaduw van het nieuwe stadion zal komen staan. Daarnaast zijn bekommernissen over lichtvervuiling, geluidsoverlast en vooral mobiliteit. Blauw-Zwart organiseerde daarop een infovergadering met de buurt en stelde ook de deadline van de ontwerpwedstrijd voor architecten en bouwbedrijven met enkele weken uit.

Virtuele buurtmeeting

Nu komt er dus toch schot in de zaak. Club liet vrijdag weten dat dat het voor het nieuwe stadion in zee gaat met een consortium rond de bouwgroepen Cordeel en Alheembouw. Die laatste is allesbehalve een onbekende voor de landskampioen. Alheembouw, ook een van de grootste scholenbouwers in België, is al jaren sponsor van Club en kreeg al de opdracht voor het oefencomplex in Westkapelle. Dat project kostte de ploeg zo’n 20 miljoen. Welk prijskaartje er aan het nieuwe stadion kleeft wilde voorzitter Bart Verhaeghe vrijdag nog niet bekendmaken. ‘Maar het is wat we hadden gebudgetteerd.’

De nieuwe plannen werden vrijdag toegelicht tijdens een virtuele meeting met enkele honderden buren van het Jan Breydel-complex waren uitgenodigd. Rode draad doorheen de presentaties: we hebben naar u geluisterd.

Het nieuwe stadion, ontworpen door het Parijse architectenbureau dat eerder al de renovatie van de Stade Velodrome in Marseille voor zich nam, valt met 32 meter alvast lager uit dan velen hadden gevreesd.

Het nieuwe stadion, ontworpen door het Parijse architectenbureau dat eerder al de renovatie van de Stade Velodrome in Marseille voor zich nam, valt met 32 meter alvast lager uit dan velen hadden gevreesd. Het stadion moet sowieso helemaal opgaan zijn omgeving, benadrukte Club

Daarvoor werd onder meer de West-Vlaamse textielgroep Sioen aangetrokken. Die fabriceerde een speciaal soort geperforeerd textiel die als bekleding dient en het complex een zachtere aanblik moet geven. ‘Zie het als het laagje Brugs kant dat we over het stadion draperen,' zegt topman Peter Temmerman van Alheelbouw. 'Al kunnen we dat ook veranderen in uitdagende lingerie: op matchdagen kunnen we het textiel bijvoorbeeld laten oplichten in de kleuren van de club.’

Parkeren in groene long

De oude Jan Breydelsite wordt achteraf omgeturnd tot een park met plaats voor vijvers en honderden Canadese populieren. Een nieuwe groene long voor Brugge zo je wil. Al is dat relatief: op wedstrijddagen wordt het park namelijk omgeturnd tot een parkeerplaats.

Schermvullende weergave ©rv

Club benadrukt dat het voor het nieuwe project ook de mobiliteitsproblemen in Sint-Andries wil aanpakken door bijvoorbeeld bezoekers gespreid in de tijd te laten aankomen, carpoolen te stimuleren (wie alleen met de auto komt betaalt een duurder parkingticket) of meer supportersbussen in te leggen.

Opvallend: behalve een shop, restaurants (er komt zelfs een exclusief viprestaurant naast de kleedkamers) en een museum plant Club geen andere activiteiten in het complex. De microbrouwerij of eventruimtes waar eerder op was gehint komen er dus niet. ‘Dit wordt alleen een voetbalstadion, niets anders’, benadrukt Verhaeghe.