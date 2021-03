'Club is de grootste eventorganisator van het land...

'We willen als een normaal bedrijf gezien worden. Club is een sport-, media- en entertainmentbedrijf met stabiele kasstromen.' In de aanloop naar de beursgang spreken de bazen van de landskampioen exclusief met De Tijd over hun plek op de immer uitdijende planeet voetbal.

Westkapelle. De voetbalvelden van het Belfius Basecamp, het trainingscentrum van Club Brugge, liggen er verlaten bij. ‘De spelers hebben na de overwinning op AA Gent maandag verlof gekregen’, zegt voorzitter Bart Verhaeghe.

Door de pandemie zijn ook veel bureaus onbemand. Maar achter de schermen werkt de landskampioen aan zijn beursgang. Als alles zoals gepland verloopt, prijkt binnen minder dan tien dagen de ticker ‘CLUB’ op Euronext Brussel.

Geen voetbalbedrijf, maar een sport-, media- en entertainmentbedrijf, onderstrepen Bart Verhaeghe, CEO Vincent Mannaert en bestuurder Jan Boone (in het dagelijkse leven CEO bij de koekjesbakker Lotus Bakeries). Het trio stond erop in team geïnterviewd te worden. De vierde bondgenoot Peter Vanhecke, van de investeringsholding Castel Capital, woont in het buitenland en kon er niet bij zijn.

‘We zijn de grootste eventorganisator van het land. We organiseren minimaal 25 keer per jaar een event met 30.000 toeschouwers. In totaal gaat dat om 750.000 mensen.' Ze schuwen de vergelijking met bedrijven als Studio 100 en Kinepolis niet. ‘Ons model is steviger’, luidt het.

Waarom vindt u zich zo robuust als entertainmentbedrijf?

Verhaeghe: ‘Leg onze rekening gerust naast die van bedrijven actief in entertainment of de eventbusiness. Club ondervindt minder hinder van het coronavirus dan veel van die bedrijven.'

'Hoeveel bedrijven zouden niet jaloers zijn dat alle zitjes in hun zaal lang op voorhand uitverkocht zijn? Dat ze hun content lokaal kunnen creëren. Dat ze de acteurs zelf tot sterren kunnen kweken. En dat mediabedrijven betalen om te komen kijken.'

'Onze Belgische en internationale mediarechten zijn stabiel en groeien zelfs nog. Momenteel zijn er geen fans in het stadion. Maar we zijn creatief geweest om ze toch iets te geven. Onze sponsorinkomsten bleven op peil omdat we bedrijven alternatieven konden bieden dankzij het Club Media House, ons eigen productiehuis en reclamebureau.'

'Club is zo een belangrijke leverancier van de content waar de hele entertainmentindustrie om vecht. En online is er continu een een-op-eencontact met de fans. Het maakt ons tot een bedrijf met stabiele kasstromen. Corona was op dat vlak een geslaagde stresstest.’

Waarom trekt Club nu naar de beurs?

Jan Boone: ‘Club heeft de voorbije tien jaar een fantastisch parcours gereden. We zetten het platform nu open voor investeerders en fans. Voor ons het startpunt voor een nieuw fantastisch verhaal de komende tien jaar.'

Het gaat enkel om de verkoop van bestaande aandelen. Waarom ook geen kapitaalverhoging door nieuwe aandelen uit te schrijven?

Bart Verhaeghe: ‘Waarom duur geld ophalen als het goedkoop ook kan? De beursgang opent perspectieven om op de kapitaalmarkt schulden aan te gaan. Dat is goedkoper dan aandelen uitgeven. Dat nieuw geld zou niet veel aarde aan de dijk zetten om onze strategie verder te realiseren. We zijn een zelfbedruipend bedrijf dat rijk is aan cash en al zijn investeringen tot nu zelf heeft gedragen.

Vincent Mannaert: ‘Wij gaan naar de beurs vanuit financiële sterkte. Er zijn ons clubs voorgegaan uit noodzaak. Dat is een belangrijk verschil.'

Jan Boone: ‘De doelstelling is ook de club in Belgische handen te verankeren, om met de kernaandeelhouders Club de komende jaren te blijven leiden. Daarnaast willen we een nieuwe stap zetten in financiële transparantie en goed bestuur. Zo komen er drie onafhankelijke bestuurders en gaan we twee keer per jaar met resultaten komen.'

'Ik denk dat het ook goed is voor het Belgisch voetbal. Voetbal professionaliseert en internationaliseert. Heel wat clubs zullen dit model volgen in de toekomst.'

Gaan jullie divivend uitkeren?

Verhaeghe: ‘Nee. De bedoeling is dat we organisch groeien en dat die groei van het aandeel komt.’

Niet iedereen in de Club-familie is even gelukkig met de prijs van de overname. Kreeg u Club te goedkoop in handen?

Boone: ‘Club was toen nog geen bedrijf. Iedereen in de vzw, toen een parlement van meer dan 100 mensen, kon meedoen met Bart als ze dat wilden. Slechts een handvol wou toen het risico nemen. Ik heb een kwartier getwijfeld. Als ik terugkijk met wat ik nu weet, zou ik geen seconde hebben getwijfeld.'

Verhaeghe: ‘De geschiedenis herhaalt zich een beetje na tien jaar. Alleen sta ik dit keer niet voor de leden van de vzw, maar voor potentiële investeerders. Opnieuw zal een deel erin geloven, en een deel niet.'

Fans overtuigen zal sowieso lukken. Maar hoe zal u professionele investeerders overtuigen?

Mannaert: ‘Met continue groei. Die is een gevolg van de revolutie in het mondiale voetbal. Toen ik 15 jaar geleden bij Zulte-Waregem begon, kreeg ik geregeld de vraag wat mijn job buiten het weekend was. Op 18 clubs in eerste klasse waren in 2006 maar acht voltijdse CEO’s in dienst.'

'De professionalisering en commercialisering zullen doorzetten. De basis van ons financiële model is de populariteit van het voetbal. Miljarden fans willen een deeltje van hun centen spenderen aan hun favoriete club. Club is een emotiemerk dat van wieg tot graf wordt doorgegeven. Dat is de droom van elk merk. Die link met emotie wordt vaak gekoppeld aan de korte termijn en foute beslissingen. Maar Club Brugge is een product van de lange termijn. Wij combineren groei van de voetbaleconomie met goed management.'

Schermvullende weergave Jan Boone is CEO van het bekende snackbedrijf Lotus Bakeries. ©Wouter Van Vooren

Verhaeghe: ‘We willen als een normaal bedrijf gezien worden. We zijn marktleider in een kleiner Europees voetballand, waardoor we een unieke positie innemen. Door geregeld kampioen te spelen kunnen we miljoenen extra ophalen via de Europese Champions. Dat heeft geleid tot een recurrent businessmodel met stabiele inkomstenstromen.'

Eén jaar zonder Champions League betekent minstens 30 miljoen euro minder inkomsten. En je weet op voorhand niet hoeveel transferwinst je zult maken. Dat is toch niet stabiel?

Mannaert: ‘In ons businessplan zijn niet elk jaar Champions League-inkomsten voorzien. We moeten op een aantal vlakken wel beter zijn dan de top van het internationale voetbal. Een goed voorbeeld is - boven op een performante scouting en jeugdopleiding - performancemanagement. Dat betekent dat je een collectief van spelers begeleidt als atleten in een individuele sport. Dan kan je het potentieel en de waarde van elke voetballer maximaliseren. Dat doen we met in huis ontwikkelde software. Het valt nog moeilijk toeval te noemen dat we volgend jaar wellicht voor de vijfde keer in zes jaar in de Champions League staan.'

Zien jullie de 137 miljoen omzet en 24,5 miljoen winst vorig seizoen dan als jaarlijks terugkerend?

Mannaert: ‘Dat nu ook niet. De omzet kan wat schommelen door wisselende sportieve prestaties. Finaal gaat het om je winstgevendheid. Ook zijn de inkomsten een pak voorspelbaarder geworden. We managen onze inkomsten en letten op de kosten. Vanwege dat laatste zullen we nooit kunnen concurreren met de grote buitenlandse clubs.’

Schermvullende weergave Club-CEO Vincent Mannaert. ©Wouter Van Vooren

‘Transfers zien we wel als recurrent. We zijn volop de zomermercato aan het voorbereiden. We bepalen de waarde van wie kan vertrekken en kijken ook naar wie hen kan vervangen. Dat doen we op basis van alle data in ons rekruteringscentrum, het Club Lab.'

'Je moet op het juiste moment schakelen om een speler als onze nieuwe Venezolaanse spits Dani Perez - voor de juiste prijs - te kopen, want de concurrentie wordt groter als een speler zich ontwikkelt.'

Verhaeghe: 'We staan nu zover dat jonge spelers eerst naar ons willen komen in plaats van naar een club uit de rechterkolom in een grote competitie. Of een jonge speler die hogerop nog net iets tekort komt, maar bij ons wel de stap kan maken. Dat we in die fase zitten, zet nog een hefboom onder de club.'

Wat is de toekomstige plek van Club in het Europese voetbal?

Mannaert: ‘Elke club moet zijn plek in het voetbalecosysteem goed kennen. Club is dominant in België, bij de start van de BeneLeague (een fusiecompetitie van de beste Nederlandse en Belgische clubs, red.) willen we ook daar meedraaien aan de top en we willen geregeld meedoen in de Champions League.'

'Het is goed nieuws dat het Belgisch voetbal zich unaniem achter de BeneLeague geschaard heeft. Wij gaan nooit Bayern München, Barcelona of Manchester United worden. Ons doel is samen met clubs als Ajax, Porto en Salzburg hofleverancier te zijn van de Big Five (Engeland, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk).'

Verhaeghe: ‘We zijn geen eindafnemer in de transfermarkt. Wij verdienen geld omdat we duurder verkopen dan kopen. Ploegen aan de top van de internationale voetbalpiramide zijn meestal eindafnemer op de transfermarkt – zij maken daar dus geen winst – en zitten met stevige kosten door hoge lonen. Dat compenseren ze door commercialisering van hun mondiale merknaam. Maar de eindbalans is voor hen vaak verlieslatend. Ons model is winstgevend.'

Het Europese voetbal staat voor een revolutie. Mogelijk scheuren de grootste 24 clubs zich af om een aparte competitie te vormen. Moet Club groter worden om in dat nieuwe ecosysteem te overleven?

Mannaert: ‘Zoals het er nu naar uitziet, komt er geen schisma. Het lijkt in de richting te gaan van een Champions League op steroïden, die onder de vleugels van de Europese voetbalbond UEFA blijft. De ruim 2 miljard euro die de clubs nu jaarlijks onder elkaar verdelen, zal opnieuw fors stijgen tegen 2024.'

‘Het wordt wellicht een format met nog meer ploegen en meer gegarandeerde deelnemers uit de grootste competities. Er zal wel nog een toegangsticket zijn voor de Belgische kampioen. Bij een scheurcompetitie was dat niet het geval. De analyse blijft overeind dat een grensoverschrijdende competitie, de BeneLeague, zal helpen om concurrentieel te blijven in de Europese subtop.’

Verhaeghe: 'Die mogelijke Super League zien wij niet als een bedreiging. Wat in 2024 ook gebeurt, voetbal levert meer geld op. Als de allergrootste clubs meer willen via een hervorming van het Europese voetbal, is dat goed voor ons, want zij shoppen bij ons.'

'De transfermarkt is een watervalsysteem dat solidariteit creëert tussen arm en rijk. Wij nemen ons stukje van die steeds groeiende markt omdat we goed gewapend zijn voor de war on talent tussen de grootste clubs. De beursgang geeft Club een grotere zichtbaarheid tegenover andere teams. Een extra pluspunt is dat meer transparantie ons aantrekkelijker maakt bij een hogere categorie sponsors.’

Houden jullie nog rekening met concurrentie in het Belgisch voetbal?

Verhaeghe: ‘Zeker. We hebben elkaar nodig. België heeft veel aanzien in het buitenland en dat willen we zo houden. Daarvoor zijn zo veel mogelijk ploegen nodig op het best mogelijke niveau. Daarom zetten we ook in op de BeneLeague.'

De bouwvergunning voor het nieuwe stadion is ingediend. Wat zijn de volgende stappen in het proces?

Verhaeghe: ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat de Vlaamse regering haar job zal doen en de vergunning zal afleveren binnen de te respecteren termijnen. Wij zijn klaar om te bouwen. Heel de Vlaamse regering staat achter het project, de stad Brugge – oppositie incluis – ook. We communiceren alle dagen met de buurtbewoners. Het huidige stadion is op.'

Vanaf het seizoen 2023-2024 wil u in de nieuwe voetbaltempel spelen?

Verhaeghe: ‘Klopt.'

Mannaert: ‘Het financieel model is helder: we gaan alles zelf financieren. Het enige dat we vragen als Vlaams verankerd bedrijf: laat ons een nieuwe fabriek – want dat is het nieuwe stadion – neerzetten.'

Schermvullende weergave Eigenaar en voorzitter Bart Verhaeghe. ©Wouter Van Vooren

Hoeveel omzet gaan jullie dankzij dat nieuwe stadion extra binnenrijven?

Verhaeghe: ‘Op matchdagen mikken we op een verdubbeling van de omzet. Uit voeding en drank kan het maal drie. En dat allemaal met een beperkte kostenstijging. We gaan van een Lada naar een Mercedes.'

'Onze 24.000 huidige abonnees houden vast aan hun ticket. Ik kan dus nooit nieuw volk in Jan Breydel ontvangen, wat logischerwijs tot klachten leidt. Met het nieuwe stadion kunnen we het aantal zitjes uitbreiden en daarbovenop een flexibel systeem voor vrijgekomen zitjes op punt zetten.’