Clubeigenaars pompen 100 miljoen extra in noodlijdend profvoetbal

Tussen februari en september kregen de profclubs in ons land van hun eigenaars een levenslijn toegeworpen van 100 miljoen euro vers kapitaal. Nu de coronacrisis er almaar harder inhakt, zijn de regels over wat toegelaten is aan externe cashinjecties versoepeld.

De lege stadions zetten de clubs in ons profvoetbal in overlevingsstand. De Pro League, de koepel boven de profclubs, meldt voor de periode van maart tot september 2020 een halvering van de inkomsten tegenover dezelfde periode vorig jaar, zo'n 275 miljoen euro. De Pro League komt tot die conclusie door vergelijking van de btw-aangiften van de clubs.

'De implosie van de inkomsten is niet één op één het gevolg van de coronacrisis', zegt Pro League- en KRC Genk-voorzitter Peter Croonen. 'België had vorig jaar twee deelnemers in de poulefase van de Champions League, dit jaar maar één.' Dat maakt al snel een verschil van een paar tientallen miljoenen aan wedstrijdpremies en tv-centen van de Europese voetbalbond UEFA, en eigen commerciële en ticketinkomsten bij de Europese thuisduels. De grootste financiële impact is er uiteraard wel degelijk door de weggevallen inkomsten uit fans en sponsors door geschrapte duels, matchen zonder publiek, dan in beperkte bezetting, en vervolgens weer zonder toeschouwers.

Bloeden niet voorbij

Het bloeden is nog lang niet voorbij. Volgens Croonen situeert 80 procent van de inkomstendaling zich in de periode juli-september. Bovendien zijn er inkomstenstromen van de clubs die pas dit lopende seizoen de grootste klappen krijgen. De implosie van de transfermarkt scheelt een slok op de borrel voor Belgische clubs. Die zijn klassiek exporteurs voor de grote Europese competities, waar de clubs de knip op de beurs hielden.

De gemiste transferinkomsten zullen vooral op de boekhouding van 2020-2021 wegen. Daarnaast zijn er in het nieuwe tv-contract met Eleven Sports clausules over mogelijke terugbetaling opgenomen. Het voorbije seizoen afgelopen tv-contract kregen de clubs tot de laatste cent uitgekeerd, ondanks stopzetten van de competitie, al is er nog juridische discussie over met de telecomspelers. En anders dan vorig seizoen kunnen clubs niet terugvallen op technische werkloosheid voor staf en spelers, omdat de matchen toch doorgaan.

Ten slotte blijven de verliezen uit catering, ticketing, merchandising en sponsoring aantikken. Het kan bijna niet anders of er komt een forse neerwaartse druk op de lonen - de gemiddelde voetballer in eerste klasse verdient in ons land 300.000 euro. En daar stopt het nog niet, want de nieuwe regering werkt naarstig aan een forse bijsturing van het fiscale en sociale gunstregime voor topvoetballers.

De crisis komt voor elke club even hard binnen. Toch is ook hier de parabel van de krekel en de mier van toepassing. Het Genk van Peter Croonen rapporteerde deze week voor het seizoen 2019-2020 een recordomzet van 127 miljoen euro en een nettowinst van bijna 30 miljoen. Die cijfers zijn vooral het gevolg van Champions League-deelname en tientallen miljoenen voor verkochte spelers. Het resulteert in een spaarpot van 75 miljoen euro.

Ook Club Brugge - dat zijn jongste jaarcijfers nog moet publiceren - bouwde de voorbije jaren reserves op. De topclubs Anderlecht en Standard hebben dan weer niets van vet op de soep. Anderlecht kan ondanks monsterverliezen, ook al precorona, nog terugvallen op zijn miljardairs in de bestuurskamer, bij Standard is dat niet het geval. Alleen een overnemer lijkt de club nog te kunnen redden.

Geen buffer voor crash

Genk en Club zijn eerder de uitzondering. Het Belgische profvoetbal heeft amper buffer om een plotse crash op te vangen. Dat vertaalt zich in forse kapitaalsinjecties door de eigenaars in de clubs. Peter Croonen maakt gewag van ruim 100 miljoen euro tussen maart en september.

Het is op zich normaal dat aandeelhouders noodlijdende bedrijven stutten met centen. Maar het voetbal is zoals wel vaker een speciaal geval. Het Belgisch voetbal legt de clubs namelijk regels op rond financiële fairplay. Die moeten ervoor zorgen dat ze niet teveel aan het infuus liggen van een suikeroom, door clubs te verplichten het grootste deel van hun werking te financieren via inkomsten uit eigen commerciële activiteit. Clubs mogen in principe maximaal vijf miljoen verlies draaien over drie seizoenen, al is het wel toegestaan 30 miljoen euro kapitaalsverhoging te doen.