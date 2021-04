Co-eigenaar Man City koopt stukje grootste rugbymerk op aarde

De Nieuw-Zeelandse rugbybond heeft het licht op groen gezet voor de verkoop van 12,5 procent van de commerciële rechten van de All Blacks aan het Amerikaanse investeringsfonds Silver Lake. De spelersbond verzet zich tegen de deal.

Na de mislukte Super League in het Europese voetbal verhit een nieuwe grote commerciële deal in de mondiale sport de gemoederen. Diep in het zuidelijk halfrond verkopen de 26 provinciale federaties en het Maori Rugby Bestuur - samen Nieuw Zeeland Rugby - voor 230 miljoen euro 12,5 procent van hun commerciële rechten aan het Amerikaanse bedrijf Silver Lake.

Concreet worden Nieuw Zeeland Rugby en Silver Lake samen eigenaar van een nieuw bedrijf waarin alle inkomsten uit mediarechten, sponsordeals en ticketing worden ondergebracht. Het Amerikaanse fonds - gespecialiseerd in techinvesteringen - is overtuigd een hefboom te kunnen zetten onder die omzet.

Nieuw-Zeelandse kroonjuweel

Silver Lake krijgt met de deal toegang tot Nieuw-Zeelands kroonjuweel. Het nationale rugbyteam All Blacks - dat voor elke partij de Maori krijgsdans of haka uitvoert - is het grootste rugbymerk op aarde. Het won drie keer het wereldkampioenschap en het is telkens een schok als de eeuwige topfavoriet een keertje verliest. In het landenvoetbal bestaat geen team dat zo dominant is.

De reden voor verkoop is simpel: geld en het tekort eraan. De rugbybond presenteerde in Wellington op zijn algemene vergadering ook de financiële resultaten voor 2020. Mee door corona maakte de bond 20,6 miljoen euro verlies op een omzet van 83 miljoen. In 2019 bedroeg de omzet nog 111 miljoen euro. Het zijn vooral de armlastige provinciale rugbyfederaties die hongeren naar verse cash. Zij zouden direct kunnen rekenen op een injectie van 23 miljoen euro voor grassrootsrugby.

Positie op wereldtoneel

Het Nieuw-Zeelandse rugby kampt al langer met teruglopende spelersaantallen. Om een plek aan de wereldtop te bewaren telt elk talent in een land met geen 5 miljoen inwoners. Nieuw-Zeeland maakt zich daarnaast zorgen over zijn positie op het wereldtoneel. Clubs hebben steeds grotere moeite hun talent te houden, waar Europese en Japanse concurrenten met dikke cheques op afkomen.

De deal waardeert het Nieuw-Zeelandse rugby op 1,8 miljard euro. Maar Silver Lake - dat overigens ook 10 procent bezit van het Europese powervoetbalmerk Manchester City - heeft zijn prooi nog niet definitief beet. Tot grote frustratie van de bobo's ligt de sterke spelersvakbond dwars. De gesprekken tussen de federatie en de spelers zijn donderdag gestaakt voor overleg met de achterban over hoe het nu verder moet.

De spelersbond zegt bang te zijn voor commercieel misbruik van zijn merk. Dat heeft ook een gevoelige dimensie omdat de Maori-cultuur er een belangrijk onderdeel van is. De spelersbond stelde in een brief aan de rugbybond bang te zijn voor een culturele toe-eigening door de Amerikanen - het zomaar overnemen van culturele elementen door een andere cultuur.

De spelersbond vreest ook voor verwatering van de unieke relatie met de fans. Het Europese Super League-fiasco bewijst wat er gebeurt als de fans helemaal buitenspel worden gezet. En uiteraard gaat het om geld. De spelers hebben nu recht op 36,5 procent van de inkomsten van Rugby Australië. Ze vrezen dat Silver Lake zal proberen daar het mes in te zetten. Daarnaast eisen de spelers garanties voor als het misgaat. Wat gebeurt er als Silver Lake zijn belofte van extra inkomsten niet kan waarmaken.

Wedloop door bedrijven

De Nieuw-Zeelandse deal is allerminst een ver-van-ons-bedshow. Het zet nog eens het spotlicht op de wedloop die wereldwijd bezig is op commercieel interessante sportactiviteiten. Bedrijven en investeringsfondsen richtten daarbij niet langer enkel het vizier op clubs, maar ook op liga's en competities. CVC kocht zich intussen in in verschillende rugbycompetities - zoals de belangrijke Six Nations - en hield ook gesprekken met regerend rugbywereldkampioen Zuid-Afrika over een aandeel in de commerciële poot van de bond.

Nog dit jaar pompte CVC ook 300 miljoen euro in de internationale volleybond om het volleybal sportief en commercieel te ontwikkelen. Het fonds lonkte vorig jaar ook naar de Serie A, om een miljardenaandeel te nemen in het bedrijf dat de mediarechten zou commercialiseren van het Italiaanse profvoetbal.

Naar de beurs

Bijzonder interessant ook is het Silver Lake van de Duits-Amerikaanse miljardair Egon Durban, die ook mede-eigenaar is van Manchester City. Een van Silver Lakes grote investeringen - het entertainmentbedrijf Endeavor - noteert sinds donderdag op de Amerikaanse beurs. De sterke man achter Endeavor is Ari Emanuel, een broer van president Obama's gezwezen stafchef Rahm Emanuel en vooral de inspiratiebron voor de fictieve Hollywood-agent Ari Gold (Jean-Marie Dedecker met gebleachte tanden, woedetherapie en sapdieet).

Er ontstaat een steeds grotere verwevenheid tussen de sport en de rest van de entertainmentwereld. De lijm: de potentie om heel veel geld te verdienen.