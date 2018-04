Coach Arsène Wenger verlaat na 22 jaar Arsenal

In 2013 vertrok de legendarische Schotse trainer Alex Ferguson na 26 jaar bij concurrent Manchester United. Wenger was na hem de langst zittende coach in het Europese topvoetbal, waar de houdbaarheidsdatum van coaches beperkt is tot een paar jaar. Bij Arsenal was ook niemand langer trainer dan hij. Bournemouth-coach Eddie Howe is nu met vijf jaar de coach die het langst aan boord is bij dezelfde club.