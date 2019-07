Colombiaan Bernal in geel naar Parijs

De jonge Colombiaan Egan Bernal wint zonder ongelukken zondag de Tour de France. In de laatste bergetappe zaterdag kwam hij niet meer in de problemen.

De Italiaan Vincenzo Nibali won zaterdag de door noodweer sterk ingekorte bergrit met aankomst in het skioord Val Thorens.

De leidersplaats van Egan Bernal kwam op geen enkel moment tijdens de tot 60 kilometer ingekorte etappe in gevaar. De 22-jarige Colombiaan van Ineos vat zondag in de gele trui de slotrit richting Champs Elysées in Parijs aan en wint behoudens ongelukken de Tour de France.