Competitie kan van start gaan met Antwerpse clubs

De weg naar de competitiestart telt intussen meer haarspeldbochten dan een Alpencol. Na de juridische vaudeville rond Waasland-Beveren - die leidde tot een competitie met 18 clubs - was er nu miserie met de strenge coronaregels in de provincie Antwerpen. Volwassenen ouder dan 18 mogen er al bijna twee weken alleen contactloos sporten in bubbels van maximaal tien. Het gevolg was dat Antwerp zijn aanloop naar de bekerfinale tegen Club Brugge verstoord zag omdat het enkel contactloos kon trainen. Antwerp won verrassend de match. Ook de andere Antwerpse eersteklassers KV Mechelen en Beerschot trainden contactloos in opgesplitste groepjes.