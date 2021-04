Corona en Netflix duwen formule 1 richting toekomst

Na jaren van saaiheid en voorspelbaarheid lijkt de formule 1 zichzelf opnieuw uit te vinden. Met dank aan corona. En aan de razend populaire Netflix-documentaire ‘Drive to Survive’.

Het zou zomaar eens spannend kunnen worden dit weekend in Imola. Al voor de eerste formule 1-race van het seizoen, eind maart in Bahrein, knetterde het van de verhalen dat niet zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton maar Max Verstappen topfavoriet is voor de titel dit jaar. Die rol kon de Nederlander in de eerste race niet waarmaken, maar nu het F1-circus in Europa neerstrijkt, krijgt hij een nieuwe kans.

De kansen van Verstappen passen in een stevig pakket hervormingen die de formule 1 de afgelopen maanden heeft doorgevoerd. Onder druk van de coronacrisis, maar ook van eigenaar Liberty Media. Het bedrijf betaalde in 2017 8 miljard dollar voor de Formula One Group en is vastbesloten enkele heilige huisjes te slopen om de haperende geldmachine die Bernie Ecclestone achterliet weer aan de praat te krijgen. Met dank aan Netflix lijkt dat te gaan lukken.

2020 was voor de formule 1 net zo’n rampjaar als voor veel andere profsporten. Maar omdat het een van de eerste was die in aangepaste vorm kon herstarten, bleef de schade relatief beperkt. ‘Formule 1 is een geweldige tv-sport, waardoor ze er redelijk ongeschonden doorheen is gekomen’, zegt de Nederlandse sportmarketeer Frank Van de Wall Bake.

Bernie Ecclestone mag dan in de coulissen zijn verdwenen, het wemelt in het F1-circus nog altijd van de excentrieke types, grote ego’s en rijke mensen.

Toch deden de jaarcijfers van de Formula One Group pijn aan de ogen. De omzet halveerde bijna van 2,02 miljard naar 1,14 miljard dollar. De operationele winst van 17 miljoen veranderde in een krater van 444 miljoen dollar. In april vorig jaar was de situatie zo nijpend dat moeder Liberty een noodgreep moest uithalen om het F1-circus overeind te houden. Het belang dat Formula One Group nog in concertorganisator Live Nation had, werd overgeheveld naar Liberty-dochter SiriusXM. Dat leverde naast een flinke daling van de schuldgraad van de Formula One Group 1,4 miljard dollar cash op.

Dodelijke budgetten

Veel buffer was er niet en dat was voor Liberty een extra stok achter de deur om lang verbeide hervormingen door te duwen. Zo heeft corona de F1-organisatie zover gekregen om eindelijk het grootste probleem van het circus aan te pakken: saaiheid. De afgelopen jaren waren de races erg voorspelbaar.

Sinds 2015 is het maar één keer gebeurd dat een F1-race niet werd gewonnen door een coureur die voor Ferrari, Mercedes of Red Bull reed. Die laatste twee waren vorig jaar zelfs goed voor de overwinning in 16 van de 17 races. De oorzaak is vooral het gigantische gat tussen de top 3-teams en de rest van het veld. Mercedes, Ferrari en Red Bull hebben immense budgetten, wat dodelijk is voor de concurrentie in een sport waarin perfectionisme toeval heeft gereduceerd tot een bijzaak.

Schermvullende weergave ©rv

Er wordt al decennia gesproken over een maximumbudget dat teams jaarlijks mogen inzetten om de concurrentie aan te zwengelen. Het stuitte altijd op veto’s van de rijke topteams. Liberty heeft nu doorgedrukt: teams mogen dit jaar maximaal 145 miljoen dollar (121 miljoen euro) uitgeven, pilotensalarissen, marketingkosten en de lonen van de duurste drie werknemers niet meegerekend. Vooral voor de grote teams betekent dat een aderlating. Het team van Mercedes had in 2019 een budget van zo’n 350 miljoen pond (400 miljoen euro), weliswaar inclusief lonen en marketinguitgaven.

145 miljoen Teams in de formule 1 mogen dit jaar maximaal 145 miljoen dollar uitgeven, pilotensalarissen, marketingkosten en de lonen van de duurste drie werknemers niet meegerekend.

Analisten rekenen erop dat het maximumbudget de eerste jaren nog geen groot verschil zal maken. De voorsprong van de top 3 op de rest is groot genoeg om de komende jaren heer en meester te blijven. Daarna zou het gevecht om het kampioenschap spannender moeten worden.

Een ander element is de gelijkwaardiger verdeling van de inkomsten. Van de 2 miljard dollar inkomsten die de F1 in het precovidjaar 2019 binnenhaalde, vloeide meer dan 1 miljard naar de teams. Behalve een vaste vergoeding krijgen de teams een beloning die afhankelijk is van hun prestaties. Volgens de nieuwe verdeelregels wordt het prijzengeld gelijker gespreid over het hele veld. Dat betekent dat kleine teams voortaan geen 40 of 50 miljoen dollar per jaar krijgen, maar 60 of 70 miljoen. Dat maakt voor veel teams net het verschil om te overleven.

2021 is een tussenjaar. Om de kosten te drukken mogen teams pas volgend jaar nieuwe racewagens introduceren. Dit jaar mogen ze alleen met de auto’s van vorig jaar racen. Dat verklaart een groot deel van de ogenschijnlijk grotere strijd die zich aandient tussen Lewis Hamilton (Mercedes) en Max Verstappen (Red Bull). Tegelijk is het een ramp voor opkomende teams. Williams, Haas en Alfa Romeo hebben dit seizoen al afgeschreven nog voor het begon. Ze stonden op het punt nieuwe auto’s te introduceren, maar moeten nu nog een jaar doorrijden met wagens die vorig jaar al tekortschoten.

De drie teams gaven al openlijk toe dat ze niet meedoen om de prijzen. Het gaat om zes van de twintig F1-auto’s, een serieuze aderlating voor de competitie.

Rijkemensenmagneet

Saaie races zijn maar een deel van het probleem. De formule 1 kampt ook met vergrijzing. De bijna 90 miljoen kijkers die een F1-weekend wereldwijd trekt, zijn al gauw ouder dan 45. Al meldt Liberty dat de jongeren sinds twee jaar terugkomen.

In 2019 steeg het aantal gemiddelde kijkers per race naar 93 miljoen, het hoogste aantal in jaren. 77 procent van de groei komt van jongeren tussen 16 en 35 jaar. Iedereen gaat ervan uit dat dat grotendeels te danken is aan de populaire Netflix- documentaire ‘Race to Survive’, waarvan eind maart het derde seizoen is gelanceerd. De reeks legt de nadruk op de mensen voor en achter de schermen in plaats van op de races zelf, en dat trekt een nieuw en jonger publiek.

Drive to Survive

Interessante mensen zijn er genoeg in en rond het formule 1-circus. De voormalige roemruchte F1-eigenaar Bernie Ecclestone mag dan intussen in de coulissen zijn verdwenen, het wemelt nog altijd van de excentrieke types, grote ego’s en vooral rijke mensen. ‘Er zijn altijd miljardairs die een fortuin willen uitgeven aan de glamour van de formule 1. Ze geven meer uit dan ze van plan waren en dan vertrekken ze. Maar altijd komen er weer nieuwe’, zei Ecclestone ooit.

Een sectorkenner zei eens: ‘Gebruik in de formule 1 nooit het woord investering. Dat impliceert een kans op een return, en die is er niet.’ Toch blijft de formule 1 een magneet voor de rijken der aarde. De Oostenrijkse Red Bull-miljardair Dietrich Mateschitz draait intussen in het F1-topkransje mee, maar het kostte hem in de eerste vijf jaar naar schatting 1 miljard euro om die positie te bereiken. Ineos-eigenaar James Ratcliffe, volgens Forbes goed voor een vermogen van 17 miljard dollar, heeft zich ingekocht bij het team van Mercedes- Benz. En Aston Martin is voor het eerst in zestig jaar terug in de formule 1 dankzij de nieuwe eigenaar en kledingtycoon Lawrence Stroll.

Die miljardairs nemen vervolgens hun kinderen mee of sturen ze uit. Stroll kocht niet alleen een F1-team, hij bezorgde zijn zoon Lance en passant een zitje in het team. Bij Team Haas rijdt Nikita Mazapin, de 22-jarige zoon van Dmitri Mazepin. De Russische oligarch, die fortuin maakte met het chemieconcern UralChem, nam behalve zijn zoon ook een grote zak geld mee. Sinds dit seizoen heet het team dan ook Team UralKali Haas, een verwijzing naar de kunstmestdochter van UralChem.

Schermvullende weergave ©rv

Het staat garant voor sterke verhaallijnen in ‘Drive to Survive’. Nikita Mazepin had nog geen meter in de F1 geracet voor hij zijn eerste schandaal te pakken had. Op een Instagram-video was te zien hoe hij zich aan een vrouw vergreep. Een aanvankelijk excuus werd later weer van de sociale media verwijderd, waarna team Haas hem een nieuwe boetedoening afdwong. In de eerste race in Bahrein wilde Mazepin de affaire van zich afschudden met een goed resultaat. Dat viel tegen: hij crashte al na twee bochten en was de eerste uitvaller van het seizoen.

‘Drive to Survive’-kijkers smulden ook van het verhaal van de inmiddels ex-Red Bull-piloot Alex Albon, wiens moeder als veroordeeld oplichtster jaren in de cel doorbracht. Zo trekt de formule 1 een heel ander soort publiek dan de hardcore racefanaten van weleer.

De teams moeten nog wennen aan de Netflix-camera’s in de paddock. Vooral technici houden niet van pottenkijkers als ze aan de bolides sleutelen. En teambazen zijn ook niet altijd blij. De documentaire bracht de moeizame relatie tussen McLaren-piloten aan het licht. De veteraan Carlos Sainz botst geregeld met de half-Vlaamse jongeling Orlando Norris. Ruzie tussen teamgenoten kan een heel seizoen verpesten. Teambaas Zak Brown was er dan ook snel bij om te zeggen dat ‘Drive to Survive’ alles uit de context had gerukt. Voorts zei hij zijn bedenkingen te hebben bij de ‘wel erg hollywoodiaanse aanpak’ van het Netflix-team.