Corona halveert uitgaven voetbaltransfers

De verkoop van de 18-jarige Jeremy Doku aan het Franse Rennes is de toptransfer van de Belgische mercato. Ons land is meer dan ooit een opleidingsland.

Het Europese topvoetbal heeft in de voorbije mercato 3,4 miljard euro uitgegeven aan transfers. Dat is liefst de helft minder dan de afgelopen recordzomer (6,9 miljard).

De coronacrisis hakt er ook in het voetbal ongemeend hard in. Een van de grootste groeisectoren van de Europese economie in de voorbije 25 jaar boekt stevige omzetverliezen door lege stadions en gekort tv-geld na maanden zonder competitie. Die terugvallende inkomsten leidden tot grote behoedzaamheid op de transfermarkt, die door de coronacrisis uitzonderlijk tot 5 oktober liep. Normaal gaat de transferzomer dicht op 1 september.

De mercato beleefde door corona een implosie. In de voorbije transferperiode is de helft minder uitgegeven dan vorig jaar (van bijna 7 miljard euro in de zomer van 2019 tot 3,4 miljard nu). De uitgaven lagen ook een derde lager dan gemiddeld genomen over periode 2015-2019 (5,1 miljard euro).

De transferuitgaven zijn gezakt tot tot op het laagste niveau sinds 2014. Dat leert een doorgedreven analyse van De Tijd op basis van de transferdata van de website Transfermarkt. Die staat bekend als betrouwbaar, ook al communiceren clubs, spelers noch makelaars officieel over transfersommen en aanverwante constructies. De analyse is gebaseerd op het transferverkeer in de Big Five-competities (Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk), Nederland, België en Portugal. Die acht samen zijn ook de belangrijkste competities in West-Europa.

Spanje

Van alle competities blijkt de terugval in transferuitgaven het grootst in La Liga in Spanje. Die zag zijn uitgaven met liefst drie kwart dalen, van bijna 1,5 miljard tot minder dan een half miljard. Na Spanje volgen de Duitse Bundesliga (-67 procent), de Franse Ligue 1 (-51 procent), de Italiaanse Serie A (-47 procent) en de Engelse Premier League (-30 procent). De clubs uit de Belgische Jupiler Pro League gaven 65 procent minder uit. Terwijl alle competities minder uitgaven dan vorig jaar, gaven de Portugese clubs bijna een kwart meer uit dan het gemiddelde van de voorbije vijf jaar. Ter vergelijking: de Belgische clubs gaven bijna de helft minder uit dan gemiddeld de voorbije vijf jaar.

De verklaring voor Portugal als buitenbeentje is in grote mate de transfer van de verdediger Ruben Dias van Benfica naar Manchester City voor 68 miljoen euro. Benfica liet dat geld volop rollen. De club is verantwoordelijk voor de vijf duurste inkomende transfers in Portugal, samen goed voor 92 miljoen euro.

De klassieke big spenders gaven allemaal minder uit dan het gemiddelde van de voorbije vijf seizoenen. De uitzondering is Chelsea, dat 247 miljoen euro uitgaf. Dat geld ging naar de toptalenten Kai Havertz (80 miljoen), Timo Werner (53 miljoen) en Ben Chilwell (50 miljoen). Voor de iets oudere twintigers Hakim Ziyech en Edouard Medy betaalde de Londense club respectievelijk 40 en 24 miljoen. Chelsea haalde fors uit nadat het vorig seizoen een transferverbod opgelegd had gekregen wegens inbreuken op de regels rond transfers van jeugdspelers. Chelsea wijkt in zijn uitgavenpatroon dan ook het meest af van alle clubs.

Opvallend: Real Madrid deed voor het eerst in 40 jaar geen enkele inkomende transfer. Grote rivaal FC Barcelona maakte in een officieel communiqué duidelijk hoe de coronacrisis erin hakt. De omzet voor het seizoen 2019-2020 klokt af op 855 miljoen, 145 miljoen minder dan het jaar ervoor. Het nettoverlies bedroeg bijna 100 miljoen euro. Barcelona zit financieel zo krap dat het er niet in slaagde de gevraagde som voor toptarget Memphis op tafel te leggen. Vorige week meldde het Nederlandse Ajax al een omzetverlies van 37 miljoen. De nettowinst van bijna 21 miljoen kwam er alleen door lucratieve uitgaande transfers vorige zomer.

Kai Havertz is de duurste speler van de afgelopen mercato. Ook een oude bekende van ons voetbal springt eruit. De amper 21-jarige ex-Charleroi-speler Victor Osimhen verkaste na amper één seizoen van Lille voor 70 miljoen naar Napoli.

Het grote verschil met de voorbije jaren is dat er minder absolute toptransfers waren. De sommen kwamen dit jaar gewoon niet in de buurt van de records van de afgelopen jaren. Het gemiddelde transferbedrag (van de 100 duurste transfers) daalt ook sterk tegenover de voorgaande jaren.