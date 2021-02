Corona infecteert zelfs Super Bowl-extravaganza

Een karig gevuld stadion, een bescheiden 'half time show' en zelfs geen Budweiser-reclames: de apotheose van het American Football-seizoen doet vooral voor een zoveelste coronaopstoot vrezen. En een commerciële kaalslag.

Ziedaar de zes hoogdagen op de Amerikaanse kalender: Pasen, 4th of July, Halloween, Thanksgiving, kerst én de Super Bowl. Al decennia is de finale van het American Football-seizoen veruit het populairste tv-programma in de Verenigde Staten, waarbij zo'n 100 miljoen kijkers uit hun dak gaan terwijl twee keer elf gehelmde kolossen bikkelen om een ovalen bal. Veelal gebeurt dat in groep, in drukke sportbars of tijdens tuinfeesten waar menige barbecue overuren draait. Bedrijven staan in de rij om de duurste reclameblokken van het jaar op te kopen - 5,5 miljoen dollar per 30 seconden, in 2020 goed voor 489 miljoen dollar.

Net nu het aantal coronabesmettingen in de VS afneemt, dreigen Super Bowl-feestjes een nieuwe opstoot te veroorzaken.

Dat is zondag beduidend anders, als in Tampa in Florida de lokale Buccaneers en de Kansas City Chiefs de 55ste editie van de Super Bowl betwisten. Puur sportief zijn de verwachtingen enorm (zie hiernaast). Maar de coronacrisis, die in de VS al 456.000 doden eiste, zet een grote domper op de jaarlijkse extravaganza.

Social distancing

Slechts 22.000 toeschouwers, onder wie 7.500 gefêteerde zorgverleners, mogen het stadion in, een derde van de capaciteit. Dat zijn er nog altijd 22.000 meer dan in de Europese sportarena's, maar toch. Al weken worden alle spelers, coaches en personeelsleden van beide teams tweemaal daags getest. De traditionele veldbestorming van fans tijdens de 'half time show', dit jaar opgeleukt door popster The Weeknd, wordt zeer bescheiden, conform de regels van social distancing.

De Canadese popster The Weeknd treedt op tijdens de rust van de Super Bowl.

De grote vrees leeft echter elders in de VS. Anthony Fauci, de medische hoofdadviseur van president Joe Biden, en het Center for Disease Control waarschuwen al dagen om Super Bowl-feestjes enkel in besloten kring te houden. Om je eigen voedsel en bestek mee te brengen en mondmaskers zoveel mogelijk op te houden. Of dat ook zal gebeuren? Tal van staten versoepelen hun lockdownregels net dit weekend, de Football-gekte ter wille. En in Florida zijn bars en restaurant sowieso open.

Dat kan de voorzichtige coronahoop in de VS snel de grond inboren. De uitrol van vaccins komt stilaan op kruissnelheid. De aantallen besmettingen en ziekenhuisopnames daalden de jongste twee weken met een kwart. Maar ze liggen nog altijd dubbel zo hoog als tijdens de tweede golf in de zomermaanden. Net als in de weken na Thanksgiving en kerst dreigt zo een zoveelste opstoot van het virus.

1,3 miljoen jobs

Intussen zijn de marketeers van de National Football League (NFL), de grootste en rijkste sportcompetitie in de VS, vooral bezorgd om de impact op hun toonaangevende keten van miljardeninkomsten. Zo kreeg CBS, dat dit seizoen 3 miljard dollar neertelde voor de uitzendrechten van de NFL, met moeite de reclameblokken van de Super Bowl gevuld. Multinationals als Coca-Cola, Hyundai en zelfs ABInBev-dochter Budweiser - voor het eerst in 37 jaar - verzaken in duistere coronatijden uitzonderlijk aan het bonanza van vaak grappige commercials.

Voor het eerst in 37 jaar vertoont Budweiser niet zijn beroemde commercials tijdens de Super Bowl.

Begin vorig jaar schatte de consultant PwC dat de Amerikaanse sportindustrie in 2020 bijna 76 miljard dollar aan inkomsten zou genereren. Tegen november was daarvan al 28,6 miljard, ruim een derde, misgelopen. De 256 reguliere NFL-wedstrijden lokten maar 1,2 miljoen toeschouwers. Normaal waren er dat 17 miljoen geweest.

28,6 miljard misgelopen inkomsten Tegen november was de Amerikaanse sportindustrie al 28,6 miljard dollar aan inkomsten misgelopen, ruim een derde van de voor 2020 voorspelde 76 miljard.

Dat betekent een kaalslag voor ticketing en merchandising, maar ook voor het hele ecosysteem rond het stadion. Van de hotdogverkoper over de hotelier, ober en barman tot de Über-chauffeur die fans vervoert, geschat wordt dat 1,3 miljoen sportgerelateerde jobs verloren gingen. De werkloosheidsgraad in de sector piekte op 28 procent, het dubbele van het nationale gemiddelde. En het herstel verloopt er veel trager.

Lager salarisplafond

Ook de kijkcijfers kregen een klap. Omdat in het voorjaar de meeste sportliga's maandenlang stillagen, was de concurrentie in het najaar, als de NFL van start gaat, moordend. De NFL hield nog relatief stand, met 6 procent minder kijkers. Maar de finales van de honkbalbond MLB en de basketliga NBA waren catastrofaal, met dalingen van respectievelijk 30 en 51 procent. Dat zal de toekomstige onderhandelingen over tv-contracten en sponsoring fors beïnvloeden.