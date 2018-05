Coucke: ‘Dit wordt mijn orgelpunt'

‘De club heeft een fenomenale traditie met bijbehorende prijzenkast. Het probleem is dat de trofeeën in een salon staan waar niemand ze ziet.’ Marc Coucke wil Anderlecht weer groot maken door een totale ras-le-bol met het verleden.

‘Het management heeft me na mijn aankomst het zakelijk plan met de commerciële groei voor de komende vijf jaar voorgelegd. Dat vijfjarenplan is nu een driemaandenplan geworden. Het ziet er zelfs naar uit dat we komend seizoen meer ophalen dan voor vijf jaar begroot was.’ Bij zijn allereerste ‘state of the union’ breekt de nieuwe Anderlechteigenaar Marc Coucke opvallend radicaal met het ancien régime. De oude club van golfbuddies die samen gemoedelijk een vorkje prikten in het Brusselse bobomilieu is dood. Coucke wil commercieel het onderste uit de kan halen om van Anderlecht een modern entertainmentbedrijf van de 21ste eeuw te maken. Die evolutie van het moderne topvoetbal had de club totaal gemist. ‘We hebben al 200 ingrepen gedaan, er volgen er nog 2.000. We vertrekken van een wit blad.’

Wat deed Anderlecht verkeerd?

Marc Coucke: ‘Anderlecht miste leiderschap en visie. Allez, zoveel traditie en prijzen, maar de trofeeën stonden in een salon waar niemand ze kon zien. De club vergat een bedrijf te bouwen rond zijn kernproduct, de elf jongens op het veld. De vorige leiding vond het niet erg dat er stevig operationeel verlies was, omdat ze de putten kon dichtrijden door elk jaar minstens één topspeler te verkopen of met de inkomsten uit de Champions League.’

‘Dat was hun goed recht, maar ik kies voor een ander model. Operationeel gaan we voor break-even, vanaf volgend seizoen. Extra inkomsten die we niet budgetteren, zullen we investeren in nieuwe spelers en infrastructuur in en rond het stadion. Dat is de enige garantie op duurzame groei. Ik zie het als de challenge van het laatste deel van mijn carrière. Anderlecht wordt mijn professionele orgelpunt.’

Het bedrijf Anderlecht haalt 45 miljoen euro commerciële omzet, exclusief transfers. Is dat niet erg weinig?

Coucke: (veert op) ‘Dat is veel te weinig voor een club in het centrum van de hoofdstad. Niemand kan me één structurele reden geven waarom de Belgische top drie niet zou kunnen wat clubs als Benfica en Porto in Portugal doen. Zij zitten op 100 miljoen omzet of er zelfs boven. We hebben even veel inwoners als Portugal, onze economie is groter, we hebben meer bedrijven en de mensen zijn hier bijna even gek op voetbal. Alleen hun stadioninfrastructuur is beter, dat is de grote Belgische handicap. Anderlecht moet zich opnieuw tussen clubs als Basel, Salzburg en Ajax nestelen, wat ik de sub-subtop van het Europese voetbal noem. Daarvoor is op termijn een nieuw stadion nodig. Maar ik had Anderlecht niet overgenomen als er in dit stadion geen marge was om commerciële stappen te zetten.’

Er komen nieuwe bars, zes restaurants met topchefs en twee businessclubs voor grote bedrijven en kmo’s met plaats voor duizend extra vips. Waarom is dat belangrijk voor het voetbal?

Coucke: ‘Omdat het alle onderdelen van ons businessplan met elkaar verbindt. We kunnen de fans vroeger naar het stadion lokken en ze na het affluiten langer bij ons houden. Dat verhoogt niet alleen onze inkomsten, maar vermijdt file-ergernissen door de aankomst en het vertrek te spreiden.’

‘Daarnaast willen we van Anderlecht de netwerkplek maken voor de crème de la crème van het bedrijfsleven. Dat kan niet zonder topeten en -drinken. We zien nu al het effect. Tegen begin volgend seizoen stijgen we van 12 naar wellicht 25 nieuwe sponsors. In het vernieuwde ‘Saint-Guidon by Bon Bon’ - dat elke thuismatch een vol huis wordt - kost een couvert niet langer 120 maar 300 euro. Een vip-plek kost gemiddeld 4.500 euro. Dan zijn 1.000 extra invités geen peanuts, hé.’

‘Maar het was zwoegen. Ik heb tien keer de tour van het stadion gedaan om plaats te vinden. Hier en daar een muur uitbreken en een trap bijbouwen en we zijn vertrokken. Dat businessdeel is een must voor Anderlecht. Bij KV Oostende hadden we de grootste kmo-club van België. Die status moet Anderlecht eigenlijk hebben.’

Moet u het stadion ook op niet-wedstrijddagen beter exploiteren?

Coucke: ‘Dat is de bedoeling. Maar de organisatie van huwelijken, bedrijfsseminaries en teambuildings kan pas op volle toeren draaien bij een koppeling aan de stadionbeleving. Je moet het aperitief kunnen geven op het veld, de lunch in ons restaurant Saint-Guidon en het dessert in de trofeeënzaal in aanwezigheid van een Anderlecht-coryfee. Onze infrastructuur is niet klaar om een winstgevende 24 uurexpohal te zijn.’

Wat zijn uw plannen voor de T-shirtverkoop en andere merchandising? Laat Anderlecht daar niet veel liggen?

Coucke: ‘We laten in alle geledingen veel liggen. Anderlecht is een club met fans over het hele land, van wie de grote meerderheid geen shirts en merchandising koopt in onze fanshop bij het stadion. We moeten inzetten op e-commerce, meer doen op wedstrijddagen en garanderen dat er meer nieuwe verkooppunten komen. Ruim 1,2 miljoen Belgen outen zich als paars-witfan, blijkt uit onderzoek. We hebben plaats voor dik 20.000 mensen in het stadion. We moeten op zoek naar manieren om de ruim 1 miljoen fans voor hun tv thuis beter te bedienen.’

Er is sprake van om het jeugdcentrum Neerpede te gelde te maken. Hoe wilt u dat doen?

Coucke: ‘België is dankzij de Rode Duivels en zeker dankzij het Purple Talents-jeugdprogramma van Anderlecht een gidsland qua opleiding. We onderzoeken hoe we daar een exportmodel rond kunnen bouwen. Maar het is moeilijk. We stoppen veel geld in onze jeugdopleiding. Het laatste dat ik wil, is dat we de doorstroming van onze jeugd barreren door wilde buitenlandse avonturen op te zetten.’

Bedrijven kijken likkebaardend naar clubs voor de gegevens die ze over hun fans inzamelen. Ziet u daar brood in?