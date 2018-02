Coucke: 'Ik verkoop al mijn aandelen in KVO'

Dat zegt hij in een interview met Het Laatste Nieuws. Hij nam de beslissing naar eigen zeggen toen hij erop aangesproken werd tijdens het gala van de Gouden Schoen. 'Ik ben daarover gaan nadenken, diezelfde nacht nog' aldus Coucke. 'En ik dacht bij mezelf: Mocht ík vernemen dat pakweg de voorzitter van Waasland-Beveren 9,9 procent aandelen bezit in KV Mechelen, dan zou ik dat óók raar vinden.'

'Zodus heb ik de volgende morgen mijn team bij elkaar geroepen en ik heb gezegd: Die 9,9 procent, ik ga daar 0,0 procent van maken.' Een termijn op die definitieve verkoop plakt Coucke niet. Het is ook niet duidelijk wie dat pakket zou overnemen. Coucke verkocht 91 procent van zijn aandelen aan verzekeraar Peter Callant, maar die is intussen bezig met een deel van dat pakket alweer door te verkopen.

In hetzelfde interview maakt Coucke zich sterk dat hij KVO schuldenvrij zal overlaten aan de nieuwe eigenaar(s). Dat betekent de facto dat hij afstand zou doen van de 14,2 miljoen euro die hij nog te goed had van de kustploeg. Al blijft hij daar vaag over. 'In werkelijkheid komt het hierop neer, ja, maar ik wil het niet op deze manier zeggen, want eigenlijk gaat het de mensen niets aan', klinkt het..