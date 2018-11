Coucke breekt lans voor behoud voordelen voetbalclubs

'Bij de Belgische clubs is geen groot geld te verdienen', zei de voorzitter van de Pro League dinsdagnamiddag in het parlement. 'Wat binnenkomt, gaat naar de jeugdwerking.'

Na het uitbreken van de operatie Propere Handen, die draait om fraude en matchfixing in het voetbal, stelden verschillende politici de fiscale en parafiscale voordelen van de voetbalclubs in vraag. Sinds zowat tien jaar krijgen Belgische clubs een vrijstelling op de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing op voorwaarde dat de clubs een deel van dat voordeel in hun jeugdwerking investeren.

Marc Coucke, de voorzitter van de koepel Pro League, waarschuwde er in de Kamer voor om het kind niet met het badwater weg te gooien. 'We moeten dankbaar zijn voor alle voordelen die de clubs gekregen hebben, maar we hebben het maximale gedaan om de return te geven die gevraagd is', zei hij.

Coucke, ook voorzitter van de profclub Anderlecht, wees erop dat de voetbalsector in ons land geen grote winsten boekt. Alle profclubs samen waren in 2017 goed voor 14 miljoen euro winst. Grosso modo maken enkel de vijf grote clubs winst. De K11, de andere elf clubs uit de Jupiler Pro League, draaien break-even. De clubs uit 1B maken verlies. 'De Belgische clubs verdienen niet het grote geld. Wat binnenkomt, wordt geherinvesteerd in jeugdwerking', aldus Coucke.

Volgens hem zou het afschaffen of drastisch herzien van de (para)fiscale voordelen grote gevolgen hebben voor de voetbalsector. 'Clubs hebben geen grote reserves. Alle clubs zouden onmiddellijk hun beleid moeten veranderen en maatregelen moeten nemen om hun kosten te verlagen. En waar hebben we de jongste jaren enorm veel in geïnvesteerd? In jeugdwerking.'

De problematiek van de makelaars wil de Pro League wel heel snel aanpakken, al zullen de clubs daar een bijkomend concurrentienadeel van ondervinden. 'Dit zal ons elk een of twee transfers kosten, maar dat hebben we ervoor over.'