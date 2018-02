Coucke hoestte 5 miljoen extra op voor Anderlecht

Marc Coucke verhoogde in de allerlaatste minuut zijn bod op Anderlecht met 5 miljoen euro, na weerstand in de raad van bestuur.

Daarbij werd het bod van Coucke als het meest gunstige beoordeeld, maar toen zijn naam uit de enveloppe kwam zorgde dat voor ophef in de raad van bestuur . Een aantal aanwezigen had het moeilijk met de flamboyante multimiljonair en KV Oostende-voorzitter als nieuwe eigenaar van de profclub.

Bod Gheysens

Na heel wat discussie besloot het bestuur telefonisch contact op te nemen met Coucke en hem te vragen of hij zijn aanbod met 5 miljoen euro wou verhogen. De ondernemer hapte na enige bedenktijd toe. Kort daarna werden de andere bieders ingelicht over de definitieve beslissing.

Slechte papieren

De manier waarop één kandidaat nog in de allerlaatste minuut de kans kreeg zijn bod aan te passen, zorgde voor heel wat ongenoegen bij de andere bieders. ‘In een normale biedstrijd wordt er met verschillende partijen op gelijke voet overlegd,’ klinkt het daar. ‘Maar dat is hier niet gebeurd.’ Dat de aandeelhouders ook voor meer cash kozen terwijl de club financieel in slechte papieren zit, is opmerkelijk.