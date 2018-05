Coucke lanceert zakelijke revolutie bij voetbalclub Anderlecht

De nieuwe eigenaar van recordkampioen Anderlecht, Marc Coucke, wil de club met een waslijst ingrepen van ingeslapen businessclub naar modern entertainmentbedrijf tillen.

Een klein halfjaar na de overname van Anderlecht heeft Coucke, geflankeerd door CEO Jo Van Biesbroeck en de nieuwe sportieve leider Luc Devroe, vandaag zijn beleidsplan voorgesteld. De eerste prioriteit wordt de financiële gezondmaking van de club. Anderlecht maakte het afgelopen seizoen een operationeel verlies van 10 miljoen euro. Geen drama volgens Coucke, want dat verlies valt snel dicht te rijden met de inkomsten uit uitgaande transfers.

Maar Coucke wil vrij snel operationeel break-even draaien. Het is volgens hem niet de bedoeling om met de miljoeneninkomsten uit transfers, de Champions League of het kleine broertje Europa League putten te dempen. Dat extra geld moet dienen om te investeren in transfers en de infrastructuur, zodat de club kan groeien. Coucke wil de huidige schuldgraad van Anderlecht - 80 miljoen euro - stabiel houden.

Daarom komen er voor 15 miljoen euro aan financiële ingrepen. De club moet snijden in de kosten - Coucke verwees naar een dure en weinig efficiënte scoutingcel - en de commerciële inkomsten opkrikken. Dat laatste is al lang een pijnpunt.

Transfers niet meegerekend haalde Anderlecht voor 44 miljoen euro omzet uit structureel weerkerende commerciële inkomsten. Grote rivaal Club Brugge doet met dik 50 miljoen veel beter, terwijl in Brussel veel meer grote bedrijven te vinden zijn dan in de economisch veel minder sterke Brugse regio.

Zakelijke revolutie

Op het vlak van inkomsten lanceert Coucke niets minder dan een zakelijke revolutie bij Anderlecht. Het stadion - Coucke maakt er geen geheim van dat Anderlecht een nieuw stadion wil - krijgt een stevige make-over, wat de commerciële uitbating moet optimaliseren.

Er komen niet alleen 1.000 extra plekken voor de spionkop. Voor de hoofdtribune (met wifi) komt een grote fanzone, waar de spelersbus voor elke match doorrijdt. Ook voor de vips is veel aandacht. Het vipgedeelte voor grote bedrijven en kmo's wordt fors uitgebreid, met respectievelijk 300 en 660 plekken. 'Anderlecht-wedstrijden moeten dé netwerkevents worden voor de crème de la crème van het Brusselse bedrijfsleven', klonk het.

Schermvullende weergave Topchef Christophe Hardiquest krijgt de leiding over het Anderlecht-clubrestaurant Saint-Guidon. ©France Dubois

Bijzonder opvallend is de fikse uitbreiding van de horeca in en rond het stadion. De hoofdtribune krijgt een nieuwe catering. De huidige cateraar, het bedrijf Bevers, gaat daarvoor in zee met de bekende chefs Roger Van Damme - voor wafels en pannenkoeken - en de bekende Brusselaar Albert Verdeyen.

Ook komt er een renovatie van het clubrestaurant Saint-Guidon, dat in handen komt van de Brusselse topchef Christophe Hardiquest. Diens restaurant Bon-Bon haalde in de culinaire gids Gault&Millau 19,5 op 20, evenveel als het Hof van Cleve van Peter Goossens.

Binnen het stadion komen er in totaal zes restaurants, met topchefs die elk een ruimte krijgen om in te richten en het eten te serveren dat ze willen. Elke competitiewedstrijd is een andere gastchef voorzien. Tijdens Europese wedstrijden wordt een van de koks Wout Bru, die nu voor Coucke al een toprestaurant runt in Durbuy.

Digitalisering

Niet alleen het stadion moet tot meer inkomsten leiden. Het commerciële team onder leiding van de jonge Matthijs Keersebilck ging de voorbije maanden actief op zoek naar nieuwe sponsors. Het aantal zal tegen het begin van volgend seizoen stijgen van 12 naar 25.

Er wordt ook fors geïnvesteerd in digitalisering van de club. 'Een nieuw systeem voor e-ticketing is sinds gisteren klaar. Dat is erg belangrijk voor Anderlecht, omdat de club fans telt van Aarlen tot Nieuwpoort. Het is niet de bedoeling dat die mensen telkens naar Brussel moeten om tickets te bestellen. Tegelijk wordt Anderlecht volledig cashless. Je abonnement wordt je betaalkaart', stelt Coucke.

Herbekijk hier de integrale persconferentie van Marc Coucke over zijn plannen met topclub Anderlecht.

Coucke kondigde ook nog aan dat het damesteam blijft bestaan. Er ontstond enkele weken commotie toen uitlekte dat Anderlecht het vrouwenteam wilde schrappen. Maar dat ontkende Coucke toen meteen. 'We hebben een budget van 450.000 euro voorzien, het hoogste van België voor een vrouwenteam.'

Het extra budget werd gevonden bij Hello Bank, een onderdeel van hoofdsponsor BNP Paribas Fortis, en Proximus. De CEO van Proximus, Dominique Leroy, protesteerde recent fors toen de voetbalbond in zee ging met rapper Damso. Diens vrouwonvriendelijke teksten schoten Leroy en Proximus, sponsor van de Rode Duivels, in het verkeerde keelgat. De voetbalbond besloot Damso in volle controverse te droppen als leverancier van het WK-lied.