Coucke moet diep in buidel tasten voor redding Anderlecht

Vers geld en de omzetting van schulden in aandelen moeten voetbalclub Anderlecht zuurstof geven.

Recordkampioen Anderlecht verraste donderdag vriend en vijand met een zoveelste wijziging in zijn organisatie, voorlopig het laatste hoofdstuk van een sportief snertseizoen. Clubcoryfee Vincent Kompany en Wouter Vandenhaute, sinds januari extern adviseur van paars-wit, nemen de macht over en stappen in het kapitaal van de voetbalclub. Vandenhaute vervangt ook Marc Coucke als voorzitter.

Marc Coucke zou na de operatie veruit de grootste aandeelhouder blijven, maar betaalt daar een stevige prijs voor.





Details over de paleisrevolutie en de manier waarop die zich zal voltrekken, gaf de club niet. Volgens meerdere bronnen is ook een grondige financiële shake-up op komst. Die zal om de volgende krachtlijnen draaien: enerzijds is sprake van de omzetting door Coucke van leningen in kapitaal voor 40 à 45 miljoen euro en anderzijds van een kapitaalverhoging van 10 à 20 miljoen euro.

Coucke zou na die operaties veruit de grootste aandeelhouder blijven, maar hij betaalt daar een stevige prijs voor. Hij ging niet in op onze vraag naar commentaar.

27 miljoen verlies

Die transacties tonen nog eens aan in welke benarde financiële situatie de Brusselse club zit. Zo’n omzetting van schulden in aandelen is een drastische maatregel die moet verhinderen dat een bedrijf omvalt. Ter herinnering: Anderlecht slikte in 2018-2019 een verlies van 27 miljoen euro door een combinatie van omzetverlies en een kostenexplosie. De schulden klommen dat jaar naar 95 miljoen euro.

Vandenhaute zou bondgenoten aan het verzamelen zijn om met hem in het kapitaal te stappen, mogelijk via een constructie met preferente aandelen. Wie ze zijn, is niet bekend. De sportondernemer hield zich donderdag aan de officiële communicatie.

Losse eindjes

De uitwerking van de operaties is nog niet rond, zeggen meerdere bronnen. Niets is definitief. Er zijn nog veel losse eindjes, zegt een bron. De raad van bestuur van paars-wit komt dinsdag samen om het plan goed te keuren. De andere aandeelhouders namen donderdag akte van Couckes terugtreden. Vandenhaute is nog geen bestuurder bij Anderlecht.

Door zijn nieuwe rol bij Anderlecht moet Vandenhaute zijn makelaarsbureau Let’s Play loslaten. Het is verboden zowel makelaar te zijn als direct verbonden te zijn met een club.

De financiële shake-up volgt enkele maanden na de herschikking van begin dit jaar. Toen kwam Karel Van Eetvelt aan boord als CEO en werd Vandenhaute extern adviseur. Toen al werd gefluisterd dat Vandenhaute stond te dringen om een belangrijker rol te spelen.

Schermvullende weergave Vincent Kompany (rechts) wordt straks aandeelhouder van Anderlecht naast Marc Coucke (links). ©Photo News

Schermvullende weergave Vincent Kompany (rechts) wordt straks aandeelhouder van Anderlecht naast Marc Coucke (links). ©Photo News