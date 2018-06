Coucke nieuwe voorzitter Pro League

Marc Coucke, de voorzitter van voetbalclub Anderlecht, is verkozen tot de topman van de Pro League, de verzameling van Belgische profclubs.

De Algemene Vergadering van de Pro League boog zich dinsdagnamiddag over enkele vrijgekomen posten. Eén daarvan was de voorzitterspost. Roger Vanden Stock, voormalig voorzitter van Anderlecht, bood in februari zijn ontslag aan.