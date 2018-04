Coucke overweegt nieuw Anderlechtstadion in Neerpede

Anderlecht-voorzitter Marc Coucke blaast de stadionplannen van zijn club nieuw leven in. In het VRT-reportageprogramma 'Pano' schuift hij de piste van Neerpede naar voren, al noemt hij een renovatie van het huidige stadion 'de eerste optie'.

In de reportage, die morgen wordt uitgezonden, noemt Coucke de piste om een nieuw stadion te bouwen aan het oefencomplex van Anderlecht in Neerpede een 'vanzelfsprekende' optie. Al sluit hij ook andere pistes niet uit, zoals een renovatie van het huidige stadion of een totaal andere locatie in het Brusselse.