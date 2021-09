Coucke overweegt schadeclaim in onderzoek naar verkoop RSCA

Miljardair en RSCA-eigenaar Marc Coucke onderzoekt of hij en de club een schadevergoeding zullen eisen in het onderzoek naar de verkoop van de club.

Verschillende ex-toplui van RSC Anderlecht zijn door het gerecht in verdenking gesteld van fraude, witwassen en valsheid in geschrifte bij de verkoop van Anderlecht. Coucke wordt door in het dossier gezien als benadeelde persoon, maar is nog geen partij in de zaak.