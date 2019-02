Coucke schikt met oud-aandeelhouders Anderlecht

Dat stelt Etienne Davignon in naam van de oud-aandeelhouders in een mededeling. Zij slikken een minwaarde van 3 miljoen euro op de verkoop van hun aandelen, waarbij ze in ruil bij Coucke bedongen hebben geen verdere juridische strijd meer te voeren. Mocht in de toekomst blijken dat Anderlecht toch meer waard is en dus de huidige geste van de verkopende aandeelhouders niet nodig is, zullen zij dat bedrag niet recupereren. Het bedrag wordt dan door de familiale holding van Coucke, Alychlo, doorgestort naar Anderlecht om het kapitaal van de club te versterken.