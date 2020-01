Coucke trekt zakelijk netwerk aan boord bij Anderlecht...

Marc Coucke countert de malaise bij voetbalclub Anderlecht door zijn zakelijk netwerk binnen te halen. Karel Van Eetvelt wordt de nieuwe CEO. Ook Wouter Vandenhaute, Patrick Lefevere en de Brusselse burgemeester Philippe Close komen aan boord.

Anderlecht-eigenaar Marc Coucke grijpt naar het zware geschut om het malgoverno bij de recordkampioen om te buigen. Karel Van Eetvelt wordt op 1 april CEO. Hij vertrekt als topman van de bankenfederatie Febelfin, waar hij onder druk stond vanwege zijn geflirt met de politiek. De huidige operationele chef Jo Van Biesbroeck gaat Van Eetvelt nog enkele maanden inwerken. De gewezen AB InBev-topman had intern aangegeven te willen stoppen, maar blijft wel bestuurder.

Van Eetvelt gaat zich in een eerste fase toeleggen op de sanering van de nv Anderlecht, die in financieel slechte papieren zit. Voor de sportieve poot blijft manager Michael Verschueren verantwoordelijk. Hij verdwijnt wel uit de raad van bestuur. Coucke wil een duidelijke scheiding tussen operationele en bestuursfuncties.

Unizo was een mix van business en emotie. Dat is bij Anderlecht ook zo. Ik ken dit. Karel Van Eetvelt CEO Anderlecht

Verschueren krijgt een opvallende nieuwkomer naast zich. Wouter Vandenhaute wordt consultant. Bij die constructie speelt mee dat de sportondernemer ook actief is als spelersmakelaar met zijn bedrijf Let’s Play. Dat heeft als bekendste klanten de voetballers Youri Tielemans (Leicester City), Benito Raman (Schalke 04) en Vadis Odjidja (AA Gent). Het is verboden een actieve rol - operationeel of als grote aandeelhouder - bij een club te combineren met die van makelaar. Vandenhaute benadrukt daarom dat hij geen enkele rol zal spelen in de transferpolitiek bij Anderlecht.

Vandenhaute

Het is weinig twijfelachtig dat de rol van Vandenhaute groter zal zijn dan die van simpele adviseur. Hij is op zijn minst coarchitect van de nieuwe structuur bij Anderlecht. De toenadering tussen Vandenhaute en Coucke kwam er omdat die laatste weinig tevreden was van het werk van Verschueren.

De toenadering is opmerkelijk omdat Coucke en Vandenhaute in 2017 nog concurrenten waren in de overnamestrijd bij Anderlecht. Vandenhaute zou gepast hebben voor de job van CEO maar pitchte tijdens de gesprekken de naam van Van Eetvelt. Vandenhaute en Van Eetvelt zijn fietsbuddy’s. Van Eetvelt zou de job ook alleen aanvaard hebben als Vandenhaute mee zou instappen.

Kerncijfers Anderlecht Kerncijfers Anderlecht (boekjaar 2018-2019) Omzet: 84 miljoen euro (-18%) Kosten: 109 miljoen euro (+3%) Bedrijfsverlies: 25 miljoen euro (x5) Nettoverlies: 27 miljoen euro (x4,2) Schulden: 95 miljoen euro

Van Eetvelt komt terecht bij een bedrijf in herstructurering. Anderlecht kampt door tegenvallende prestaties met dalende inkomsten terwijl de kosten de pan uit rijzen. Die mismatch moet Van Eetvelt rechttrekken, ook al heeft hij geen operationele ervaring als topmanager in het bedrijfsleven. De analyse van Coucke is dat met de pure business van Anderlecht niet zoveel verkeerd is. De inkomsten uit de commerciële dagelijkse werking - merchandising, sponsoring, vips en horeca op matchdagen - gaan ondanks de dieprode cijfers wel in stijgende lijn.

Sportieve uitdaging

De grootste uitdaging is sportief. Anderlecht moet zo snel mogelijk weer scoren op het veld, eerst in België en nadien Europees. Dat moet een vliegwiel zetten onder het commerciële machientje, wat vervolgens weer een hefboom biedt om te investeren in de spelerskern. Echte paniek is er niet. Met enkele slagen op de transfermarkt ziet de wereld er meteen anders uit, is te horen. Het is typisch voor de volatiele business van het voetbal.

Van Eetvelt wordt ook niet binnengehaald voor zijn voetbalexpertise. Dossierkennis was bij zijn vorige werkgevers, de zelfstandigenorganisatie Unizo en Febelfin, nooit zijn sterkste punt. Belangrijker is dat er grote gelijkenissen zijn tussen de voetbalwereld en de politiek, waar hij als Unizo-baas via het overleg tussen de sociale partners rechtstreeks contact mee had.

Bij Anderlecht treft Van Eetvelt een schaakbord aan. Bestuur en directie worden bemand met huizenhoge ego’s, die elk hun eigen koninkrijkje verdedigen.

Voetbal ligt net als de politiek onder het vergrootglas van pers en publiek. Van Eetvelt kan als goede communicator een moeilijke boodschap brengen. Bovendien weet hij van bij de Groep van Tien - het overleg tussen werknemers en werkgevers - beslissingen door te duwen op een speelveld vol haantjes die willen scoren voor de achterban. Tegelijk is hij handig genoeg om zichzelf daarbij voldoende in de schijnwerpers te zetten.

Schaakbord

Bij Anderlecht treft Van Eetvelt een vergelijkbaar schaakbord aan waarop hij omzichtig moet laveren. Bestuur en directie worden bemand met huizenhoge ego’s, die elk hun eigen koninkrijkje verdedigen. De club is ook een slagveld van gebroken relaties die hij opnieuw aan elkaar moet lijmen. Coucke, Vincent Kompany, Verschueren, de kleinere aandeelhouders: overal zit ruis op de lijn. ‘Unizo was een mix van business en emotie. Dat is bij Anderlecht hetzelfde. Ik ken dit’, zegt Van Eetvelt daarover aan De Tijd.

In de context van het Belgische voetbal is het een troef dat Van Eetvelt zijn weg kent in de politiek.

In de context van het Belgische voetbal is het een troef dat Van Eetvelt zijn weg kent in de politiek. Die is van plan fors te knippen in het gunstregime van het voetbal. Een nieuwkomer met een proper imago kan ook met meer gezag spreken over de hervormingen na Operatie Zero, het gerechtelijk onderzoek naar fraudecircuits in ons voetbal, waarin ook Anderlecht is meegesleurd.

De reshuffle bij Anderlecht is ongebruikelijk voor het voetbal. Coucke put - klassiek in het bedrijfsleven - uit zijn zakelijke netwerk om de juiste expertise in te huren. De nieuwe negenkoppige raad van bestuur combineert kennis van media, commercie, financiën en vastgoed. Die zijn allemaal van tel bij de business van een voetbalclub.

Who’s who

De top van Anderlecht leest als een who’s who van het Belgische bedrijfsleven. Ook in het buitenland komen grote zakelijke netwerken samen in de voetbalindustrie. Vandenhaute is CEO van Flanders Classics, het bedrijf boven de Ronde van Vlaanderen en de sleutelspeler in het veldrijden. Coucke was jarenlang sponsor bij het wielerteam van Patrick Lefevere, die op vraag van Vandenhaute bestuurder wordt. Van Eetvelt zetelde tussen 2010 en 2014 in de raad van bestuur van Omega Pharma, het farmabedrijf dat Coucke verkocht. Van Eetvelt en Van Biesbroeck zitten beiden in de raad van bestuur van de vastgoedgroep Matexi, waar Anderlecht-bestuurder Matthijs Keersebilck directielid is.

De extra bobo’s rond Coucke moeten Anderlecht weer zelfbedruipend krijgen. Volgens onze informatie is Coucke niet van plan nog eigen geld in Anderlecht te pompen. Met de overnameprijs (53 miljoen), een kapitaalverhoging van 27 miljoen en een extra kredietlijn van 22 miljoen) stopte hij zeker 100 miljoen euro in de club. Een nieuwe injectie is niet aan de orde.

