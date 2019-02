Coucke versterkt greep op Anderlecht

Davignon

De minderheidsaandeelhouders - de bouwondernemer Johan Beerlandt, graaf Etienne Davignon en zijn neef Olivier, sportdirecteur Michael Verschueren, de biermiljardair Alexandre Van Damme en CEO Jo Van Biesbroeck - legden allemaal vers geld op tafel in verhouding tot hun participatie. Zij hebben ieder iets meer dan 5 procent van de aandelen in handen. Van Biesbroeck is een uitzondering. Hij bezit 1 procent van de Belgische recordkampioen.

Lening

Nu Coucke de teugels van de club stevig in handen heeft, is die oplossing niet meer voorhanden. Coucke moest vers kapitaal in de club pompen, ook om de licentiecommissie van de voetbalbond gerust te stellen. De licentiedossiers van alle eersteklassers zijn op 15 februari ingediend. Clubs krijgen uiterlijk op 15 april te horen of hun dossier in orde is, een voorwaarde om aan te treden in het profvoetbal.