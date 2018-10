Coucke wil onafhankelijke voorzitter voor Jupiler Pro League

Marc Coucke, de voorzitter van RSC Anderlecht en van de Jupiler Pro League, pleit voor een strengere regels, meer transparantie en meer onafhankelijken in de organen van het Belgische voetbal. 'Ook op mijn stoel van voorzitter van de Pro League zou beter iemand anders zitten.'

Dat zei Coucke vrijdagavond in het Canvas-programma De Afspraak, in een reactie op het voetbalschandaal dat de voorbije week is uitgebroken. 'De hemel is maar voor de helft op mijn kop gevallen', zei Coucke. 'Iedereen wist dat spelermakelaars te veel macht hebben. Het evenwicht is al langer weg, ook op Europees niveau.'

Alle wantoestanden moeten eruit. Ik denk dat we vandaag kunnen doen op zes maanden, waar we voor dit schandaal misschien zes jaar voor nodig zouden gehad hebben.' Marc Coucke voorzitter RSC Anderlecht en Jupiler Pro League

Bij Anderlecht, de Brusselse club die Coucke in december vorig jaar kocht voor 80 miljoen euro, heeft hij naar eigen zeggen van bij zijn aantreden als voorzitter ingegrepen. 'We hebben sleutels afgenomen die makelaars hadden van de lokalen van de club, we hebben ethische normen ingevoerd en meer geïnvesteerd in jeugd- en vrouwenvoetbal.' Op de vraag of het ontslag van de voormalige manager van Anderlecht, Herman Van Holsbeeck, daar ook het gevolg van was, wilde Coucke niet antwoorden.

Bayat

Of hij ooit bij Anderlecht met de makelaar Mogi Bayat had gewerkt? 'Geen enkele nieuwe speler is via Bayat aangeworven. Maar hij heeft natuurlijk wel Theodorczyck verkocht. Maar tien spelers in de club hebben hem wel als makelaar.' Coucke voegde nog toe dat hij 'voor geen enkele makelaar de hand in het vuur zou durven steken. Het systeem laat die ongezonde praktijken nu eenmaal toe.'

We zouden het verplicht kunnen maken om alle transfers en de bedragen daarbij neer te leggen bij een onafhankelijk clearing huis. Marc Coucke voorzitter RSC Anderlecht en Jupiler Pro League

Coucke maakt zich sterk dat hij als voorzitter van de Pro League orde op zaken wil stellen. 'Laat het gerecht het verleden aanpakken - en ik heb de indruk dat ze heel grondig te werk gaan - en laat ons de toekomst hervormen. Alle wantoestanden moeten eruit. Ik denk dat we vandaag kunnen doen op zes maanden, waar we voor dit schandaal misschien zes jaar voor nodig zouden gehad hebben.'

Onafhankelijk

De ex-Omega Pharma ondernemer pleit voor strengere reglementering en meer transparantie over transfers. 'We zouden bijvoorbeeld verplicht kunnen maken om alle transfers en de bedragen daarbij neer te leggen bij een onafhankelijk clearing huis. Maar er zouden ook meer onafhankelijken moeten zetelen in al de organen van het Belgische voetbal. Ik stel ook voor dat eens we klaar zijn met die hervorming ik zelf ook mijn stoel als voorzitter van de Pro League afsta aan een onafhankelijke.'

Dossier: Fraude in het Belgische voetbal Het federaal parket voert een groot onderzoek naar witwaspraktijken en omkoping in het Belgische topvoetbal. Wat begon als een onderzoek naar verdachte geldstromen rond spelersmakelaar Dejan Veljkovic hangt als een gifwolk boven het Belgisch voetbal. U leest er alles over in het dossier 'Fraude in het Belgische voetbal' van De Tijd.

Matchfixing

Over schandalen rond matchfixing, de beïnvloeding van de uitslag van een match onder meer door scheidsrechters om te kopen, was Coucke veel korter: 'Dat verwacht je niet. Het is klap in het gezicht van elke supporter. Waarom zitten we zo graag met zijn allen in een stadion. Omdat we Real Madrid kan verliezen van Club Brugge. Dit is heel erg, zeker omdat er ook scheidsrechters bij betrokken zijn. Net op een moment dat we overal oproepen om scheidsrechter te worden.'

We hebben sleutels afgenomen die makelaars hadden van de lokalen van onze club, we hebben ethische normen ingevoerd en meer geïnvesteerd in jeugd- en vrouwenvoetbal. Marc Coucke Voorzitter RSC Anderlecht en Jupiler Pro League