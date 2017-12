Coucke zal Anderlecht in zijn eentje controleren

Marc Coucke heeft Anderlecht niet gekocht als zet tegen Ghelamco-baas Paul Gheysens maar 'voor Anderlecht'. Dat heeft hij vrijdag gezegd op de persconferentie over zijn instap in het kapitaal van de voetbalclub. Hij bevestigde dat Joris Ide zijn partner is voor het project, maar Coucke zal Anderlecht controleren.