Courtois ruilt Chelsea voor Real Madrid

Chelsea had een keepersprobleem. Rode Duivels-keeper Thibaut Courtois wilde vertrekken uit Londen en weigerde daarom nog te trainen. Als vervanger had Chelsea de Spanjaard Kepa Arrizabalaga op het oog en vandaag maakte Athletic Bilbao, de huidige werkgever van de 23-jarige keeper, bekend dat Kepa heeft voldaan aan de voorwaarden voor vertrek. De afkoopsom zou liefst 80 miljoen euro bedragen.

Courtois heeft nu zijn gewenste transfer naar Real Madrid te pakken. De Spaanse topclub en zijn vorige werkgever Chelsea maakten gelijktijdig bekend dat de Belgische doelman komend seizoen het doel van de 'Koninklijke' verdedigt. Mateo Kovacic bewandelt de omgekeerde weg. De Kroatische middenvelder wordt door Chelsea voor een jaar gehuurd van Real. De huurdeal was onderdeel van de overgang van Courtois naar Madrid.

In totaal betaalt Real ongeveer 40 miljoen euro voor de 26-jarige keeper. Courtois woonde eerder ook in Madrid. Tussen 2011 en 2014 stond hij onder de lat bij Atlético Madrid, daarna werd hij eerste doelman bij Chelsea.

Op het WK in Rusland werd Courtois uitgeroepen tot beste doelman. Toen hij terugkeerde in Londen van zijn vakantie weigerde hij mee te trainen. Courtois liet duidelijk weten dat hij naar Real Madrid wilde. Uiteindelijk kwamen beide clubs tot een akkoord. Courtois wordt donderdag medisch gekeurd in Madrid.