CrossFit-oprichter verdwijnt langs achterdeur fitnessimperium...

De CrossFit-oprichter Greg Glassman gooit de handdoek in de ring na een woordengevecht om George Floyd.

Toen Greg Glassman (63) meer dan 20 jaar geleden met een CrossFit-'fitnessclub' begon, kon hij niet vermoeden dat zijn intensieve model om een sterker lichaam te kweken een wereldwijd succes zou worden. Vandaag beulen miljoenen mensen zich regelmatig af in een van de 14.000 'boxes', zoals geaffilieerde clubs worden genoemd.

CrossFit verschilt van een typische fitnessclub door de spartaanse inrichting, het communitygevoel, de grote aandacht voor eetgewoonten, en de zware trainingen die mensen soms tot het uiterste drijven. Deze week is Glassman zichzelf tegengekomen. Niet in een box, maar op Twitter.

Glassman zou in een Zoom-gesprek met CrossFit-coaches gezegd hebben dat hij niet echt rouwig was om de dood van Floyd. Ook bekritiseerde hij de Black Lives Matter-beweging volgens meerdere media.

Een paar tweets van hem ontlokten een storm van protest. Zijn grote sponsor Reebok en heel wat crossfitters en boxeigenaars lieten verstaan dat ze het merk zouden verlaten. Die clubeigenaren zijn redelijk autonoom: het bedrijf CrossFit Inc. zet alleen de grote lijnen uit en bezit alleen het merk. Tegelijk verdient het jaarlijks naar schatting 100 miljoen dollar aan licentie-inkomsten van de clubs en door het uitreiken van CrossFit-diploma's.

Om zijn geesteskind en die lucratieve business te redden kon Glassman niets anders doen dan wat crossfitters nooit willen: opgeven. De Amerikaan die steevast in een T-shirt en met een basketbalpetje achterstevoren op zijn hoofd rondloopt, moest met excuses publiekelijk door het stof. Ook gooit hij de handdoek in de ring als CEO van CrossFit Inc. en kondigde hij zijn pensioen aan.

Black Lives Matter

Wat had Glassman dan wel gezegd? Het begon zaterdag met een tweet van het Amerikaanse Institute for Health Metrics and Evaluation over de dood van George Floyd. De instelling noemde 'racisme en discriminatie belangrijke zaken voor de volksgezondheid die snel moeten worden opgelost'. Glassman repliceerde daarop 'Het is Floyd-19', een woordspeling die verwijst naar de Covid-19-pandemie. In verdere tweets trok Glassman van leer tegen het instituut, dat beleidsaanbevelingen rond de Amerikaanse lockdownmaatregelen doet.

Verschillende media melden ook dat Glassman in een Zoom-gesprek met CrossFit-coaches gezegd zou hebben dat hij en zijn personeel niet echt rouwig waren om de dood van Floyd. Hij noemde de dood wel 'verkeerd', maar bekritiseerde de Black Lives Matter-beweging. Daarmee trapte hij zwaar op de tenen van vele crossfitters.

Het is opmerkelijk dat Glassman, wiens bedrijf leeft van dagelijkse online interactie met zijn miljoenencommunity, zo hard uit de bocht ging. Enkele jaren geleden liet een manager van CrossFit zich erg negatief uit over een roze mars van de LGBT-beweging in Indianapolis. Toen counterde Glassman die intolerante uitspraken hard en ontsloeg hij de man. 'Hij heeft een grote dosis 'shut the fuck up' nodig en moet zich een tijd verstoppen. Het is erg', verklaarde hij toen in een interview.