De Agnelli die Juventus haar glans teruggeeft

Andrea Agnelli, een telg van de beroemdste zakendynastie van Italië, probeert als voorzitter van Juventus de Oude Dame weer naar de absolute Europese voetbaltop te loodsen.

De 43-jarige Andrea Agnelli is een neefje van Gianni Agnelli, de decennialange patriarch van de familie achter de autobouwer Fiat. Net als zijn legendarische oom - bijgenaamd l'Avvocato - die in 2003 overleed, is Andrea bezeten van voetbal en vooral van Juventus, de traditierijke club uit Turijn die voor 64 procent in handen is van de Agnelli-holding Exor.

Sinds Agnelli in 2010 voorzitter werd van Juventus is hij haast elke dag op de club te vinden. 'Agnelli is niet zomaar een voorzitter, hij is een uitstekend voetbalkenner en zakenman die Juventus altijd groter wil maken', verklaarde sportief directeur Fabio Paratici in La Gazzetta dello Sport. In tegenstelling tot sommige alleenheersende clubvoorzitters, geeft Agnelli ruimte aan een nummer twee met voetbalkennis. De Tsjechische clublegende Pavel Nedved is de vicevoorzitter bij Juventus.

Gewaagd voorstel

Agnelli vroeg zich vorige zomer af hoe hij Juventus, dat voor het zevende jaar op rij Italiaans kampioen was geworden en zowel in 2014 als in 2016 de Champions League-finale verloor, naar een nog hoger niveau kon tillen. Paratici kwam bij Agnelli en Nedved met een gewaagd voorstel. Er was een speler op de markt die het verschil kon maken, maar wel al 33 jaar was en 112 miljoen euro aan transfergeld kostte. Zijn naam: Cristiano Ronaldo. Na enkele uren bedenktijd gaf Agnelli groen licht voor de duurste transfer ooit van de club.

Schermvullende weergave Cristiano Ronaldo en voorzitter Andrea Agnelli bij de kleedkamers van Juventus. ©Juventus

Ronaldo bedankte dinsdagavond met drie doelpunten, waardoor Juve ten nadele van Atletico Madrid doorstootte naar de kwartfinales van de Champions League. Agnelli kan zo zijn grootste droom blijven koesteren: Juventus voor het eerst sinds 1996 nog eens de Beker met de Grote Oren zien winnen.

De transferprijs is daarmee al meer dan terugverdiend. De Gazzetta noemde de komst van de Portugees eerder al 'de coup van het jaar'.

De verkrachtingszaak die Ronaldo vorig jaar in nauwe schoentjes bracht, lijkt iedereen al vergeten. Agnelli sprak toen in een zeldzame tweet zijn steun uit voor zijn sterspeler.

Rivaliteit in de familie

De familiale holding Exor vaart er ook wel bij, want de waarde van zijn participatie in de club zit mee in de lift. Op de beurs van Milaan spurtte Juventus woensdag tot meer dan 20 procent hoger.

Andrea Agnelli is niet de grote baas van Exor. Dat is voorzitter-CEO John Elkann, de kleinzoon van Gianni Agnelli die door l'Avvocato zelf op jonge leeftijd tot zijn opvolger aangeduid werd. Af en toe duiken er berichten op dat het niet botert tussen Andrea Agnelli en John Elkann, die vrijwel even oud zijn. Elkann zou zelf de voorzitter van Juventus willen zijn, schreef de Italiaanse pers.

Schermvullende weergave John Elkann, de aangeduide familieleider van de Agnelli's en voorzitter van Fiat Chrysler. ©EPA

Sportief succes kan Agnelli helpen om zijn eigen positie bij Juventus en in de Agnelli-dynastie, ook wel de Kennedy's van Italië genoemd, veilig te stellen. Rivalen of niet, de twee machtigste telgen van de huidige generatie moeten voortdurend met elkaar omgaan. Ze komen elkaar niet alleen op de eretribune van Juventus tegen, maar ook in tal van raden van bestuur. Agnelli schuift bij Exor mee aan als bestuurder. Net als bij de autogroep Fiat Chrysler, waar Elkann de voorzitter is.

Eigen stadion

Toen Agnelli negen jaar geleden als voorzitter aantrad, was Juve op de dool. De recordkampioen kampte met de naweeën van een groot omkoopschandaal in 2006, die tot een degradatie en een exodus van topspelers als Zlatan Ibrahimovic leidde.

En waar Agnelli, als ex-marketeer bij onder meer Ferrari en Philip Morris, zich misschien nog het meest zorgen om maakte: de commerciële inkomsten boerden achteruit, omdat het merk Juventus beschadigd uit de corruptiezaak was gekomen. Niet Juve, maar de rivalen uit Milaan (Inter en AC) gingen met de kampioenstitels aan de haal.

Volgens velen heeft Agnelli in september 2011 de basis gelegd voor het huidige succes. Hij opende toen het nieuwe stadion van Juventus, met een kostprijs van 122 miljoen euro. Juventus werd daarmee de eerste Italiaanse club die zijn stadion niet moest huren, maar volledig in eigen handen had en zelf kon beheren. 'Dit is een investering die ons terug moet brengen naar de top van Europa', verklaarde de voorzitter toen.

Maffia

Het is naar topclubmaatstaven wel een klein stadion, met 41.500 zitjes. In het vorige stadion, het ongezellige Stadio delle Alpi, kwamen er gemiddeld maar 20.000 toeschouwers. Agnelli heeft al toegegeven dat de nieuwe thuishaven met de huidige, veel grotere belangstelling eigenlijk te klein is. Het voordeel is wel dat het stadion nu elke match vol zit.

Dat leidt tot illegale tickethandel. De Italiaanse voetbalbond schorste Agnelli in 2017 voor een jaar door zijn deals met de maffia. De ’Ndrangheta, de Calabrese maffia, voerde een handeltje in seizoenskaarten. Agnelli zou voor een maffialid, die ook behoort tot de harde kern van Juventus, kaartjes geregeld hebben.

Neus voor marketing

Een onbetwist sterk punt van Agnelli is zijn neus voor marketing en communicatie. In 2012 kondigde de Italiaan een langdurige sponsordeal aan met het automerk Jeep, geflankeerd door John Elkann en wijlen Fiat-baas Sergio Marchionne. Jeep groeide uit tot een van de paradepaardjes van Fiat Chrysler. De merken Jeep en Juventus - beiden gecontroleerd door de Agnelli-clan - versterken elkaar nu nog meer, met Ronaldo als wereldwijde ambassadeur.

Schermvullende weergave Het nieuwe logo van Juventus. ©Juventus

Twee jaar geleden liet Agnelli Juventus' oude wapenschild inruilen voor een modern logo, dat ook dient voor de Juventus-shops. Het past in een groot offensief om de commerciële inkomsten op te krikken.

Niet meer top tien

Agnelli beseft dat stilstaan achteruitgaan is door de astronomische bedragen in het Engelse voetbal. Met een jaaromzet van 395 miljoen euro behoort Juventus niet langer tot de tien grootste clubs van Europa, leert een recente studie van de consultant Deloitte. Juve wordt voorbijgestoken door de grote Premier League-clubs en staat pas op plaats elf.

Juventus valt uit toptien grootste voetbalclubs Voetbalclubs met grootste omzet (in euro) 1. Real Madrid 751 miljoen 2. FC Barcelona 690 miljoen 3. Manchester United 666 miljoen 4. Bayern Munchen 629 miljoen 5. Manchester City 568 miljoen 6. Paris Saint Germain 542 miljoen 7. Liverpool 514 miljoen 8. Chelsea 506 miljoen 9. Arsenal 439 miljoen 10. Tottenham 428 miljoen 11. Juventus 395 miljoen bron: Deloitte Football Money League, omzet uit tickets, tv-rechten en commerciële deals seizoen 2017-18

De omzet van de nummer 1, Real Madrid, is bijna dubbel zo groot. Real Madrid, of de winnaar van de drie recentste Champions Leagues en uiteraard de ex-club van Ronaldo.