De Balans | Hans Vandeweghe

Sportjournalist Hans Vandeweghe (63) geeft in zijn nieuwe boek ‘Laster en eerroof’ duiding bij zijn columns van de voorbije 25 jaar. Hier maakt hij zijn persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Immaterieel: mijn kennis van de sport en mijn beoordelingsvermogen. Materieel: een mooi huis met een tuin in Hertsberge, het Sint-Martens-Latem van Brugge. Ik ben afkomstig van het eiland Malem, de Gentse sociale wijk waar ook misdadigers woonden. Mijn vader had zich wat opgewerkt en was in het onderwijs beland. Dat we thuis mooi Nederlands spraken, maakte ons op Malem tot buitenbeentjes. Al waren er zo nog. Burgemeester Gilbert Temmerman woonde er ook.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

Ik heb het niet voor iets groters dan mezelf gedaan.

‘Elke zomer gingen we anderhalve maand met de caravan op strandvakantie naar Zuid-Frankrijk. Maar onderweg moesten we cultuur opsnuiven: Versailles, het huis van Vincent van Gogh, de Loirekastelen. Vanop de achterbank vertelde ik uit de toeristische Michelingids. Daar komt mijn journalistieke verwondering vandaan. Vader schreef voor Franstalige kranten over het Gentse voetbal. Rond m’n 18de heb ik mijn geboortedatum vervalst om een perskaart te krijgen, zodat ik overal binnen mocht - toen moest je nog 21 zijn. Nadien hebben mensen niet echt in me geïnvesteerd, maar Jacques Rogge maakte wel het verschil door me tot zijn inner circle toe te laten. Van 1991 tot 1993 was ik communicatiedirecteur van het BOIC, hij was mijn voorzitter. Later nam hij me meermaals mee op reis. De eerste keer vlogen we met een privévliegtuig naar alle nieuwe Russische republieken.’

Waarin hebt u zelf geïnvesteerd?

‘In mijn ego? Ik heb geprobeerd de sportverslaggeving een niveau hoger te tillen, maar zeggen dat ik het deed voor iets groters dan mezelf doet de waarheid geweld aan. Mijn vrouw en kinderen heb ik tekortgedaan. Gedurende de twaalf jaar dat ik in Nederland werkte, was ik vier maanden per jaar thuis. Niemand heeft ooit geklaagd als ik weer eens zes weken naar de Olympische Spelen ging, al duurden ze slechts twee weken.’

‘Zeker bij mijn zoon sta ik in het krijt. Ik ben gescheiden toen hij zeven was. Nu is hij zowat een kopie van mij: supporter van Ajax, het Nederlandse elftal en KAA Gent. Maar hij is zowel een betere zoon als een betere vader dan ik ooit ben geweest. Misschien heb ik wel wat in mijn dochter geïnvesteerd. Zij heeft met lof een master in bewegingswetenschappen behaald, een studie die ik altijd wilde doen. Bij de diplomauitreiking had ik tranen in de ogen.’

Wat was uw kwantumsprong?

‘Ik ben geregeld op mijn bek gegaan en werd drie keer ontslagen, maar telkens kwam ik er beter uit. Mijn ontslag bij het BOIC was een groot geluk. Daarna kon ik aan de slag bij Sport International. Ik werd chef-redacteur en heb er twaalf jaar gewerkt. Ik werd royaal betaald en moest slechts halftijds werken. Daarnaast schreef ik voor De Financieel-Economische Tijd, Knack, Humo, De Morgen - voor iedereen. In 1999 zou ik chef-sport van de VRT worden, maar de onderhandelingen sprongen af, omdat ik maar de helft zou verdienen van wat ik in Nederland kreeg.’

Wie zit in uw raad van bestuur?

‘Alleen mijn vrouw. Ze is ex-volleybalkampioene en kent ook veel over sport. En ze is mijn sensitivity reader. In deze overgevoelige tijden doe ik aan autocensuur: ik heb geen zin meer in gescheld met hoofdredacties om tien uur ’s avonds.’

Hebt u mensen afgeschreven?

‘Nee. Voor sommigen voel ik enkel walging, maar die zitten niet in mijn intieme kring. Er zijn wel collega’s die mij hebben afgeschreven omdat ik over hun werk een mening gaf die ze niet graag hoorden. In al die jaren heb ik weinig bochten genomen. Ik bleef rechtlijnig in mijn oordeel, en zo heb ik vrienden verloren.’

Staat er winst op uw balans?

‘Ja, al ben ik door m’n werk misschien geen beter mens geworden. De winst zit vooral in wat ik heb beleefd. In de VS zag ik Michael Jordan 32 keer spelen, ik ben vier keer in China geweest, drie keer in Japan en Australië, in Zuid-Amerika, Afrika, overal. En altijd op kosten van een ander. Onwaarschijnlijk.’

Wat wilt u nog realiseren in het leven?