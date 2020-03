De Balans: KV Kortrijk-voorzitter Joseph Allijns

KV Kortrijk-voorzitter en Pro League-bestuurder Joseph Allijns (64) was al een felle tegenstander van de play-offs, deze week riep hij het corona­virus in om de voetbalcompetitie na de reguliere wedstrijden stop te zetten. Hier maakt hij zijn persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Het kan raar klinken, maar dat zijn mijn drie kinderen en acht kleinkinderen. De supporters zijn het hart van KV Kortrijk. Ik voel hun steun en wil hen een grote fierheid meegeven. Brood en spelen is eigen aan de mens. Velen staan op met de club en gaan ermee slapen. Dat we erop vooruitgaan, dank ik aan een jong operationeel team dat hard werkt. Mijn eigen grootste talent is bruggen bouwen. Het cement tussen de stenen zijn. En mijn overtuigingskracht en consistentie.’



Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Mijn vader was een lieve, warme man, maar mijn moeder de grote inspiratiebron. Ze was een intellectuele vrouw die tijdens WO II in de slagerij moest werken en nooit kon studeren. Later kenden ze veel tegenslagen. In de jaren 70 ging hun zetelfabriek failliet. Nu zijn curatoren zachtaardiger, toen namen ze je alles af. Het sneed diep in een gezin met zes kinderen. Ik herinner me hoe mijn moeder niet meer buiten durfde te komen. Vandaar misschien mijn keuze om advocaat te worden. Ik was ook wel haar lieveling. Mijn diploma behalen was ook haar verwezenlijking, en misschien de gelukkigste dag van haar leven.’



‘Sinds 1982 ben ik advocaat, maar ik voelde altijd de nood ook iets anders te doen. Daarom zetelde ik 24 jaar in de gemeenteraad van Menen, waarvan de helft als schepen voor de liberale partij. En in 2001 vroeg Boudewijn Braem, een icoon in het Kortrijkse voetbal, om samen iets te doen voor de failliete club. Na acht dagen en nachten onderhandelen namen we haar over. Manager Jean-Marc Degryse was een belangrijke steunpilaar en visionair, voor wie ik na zijn dood een mooi gedicht schreef. Hij zei: over vijf jaar sjotten we in eerste klasse. Daar zat de magie. In 2008 speelden we kampioen. Dat mee mogen leiden, was de grote droom.’



In wie of wat hebt u zelf geïnvesteerd?

‘Altijd heb ik veel tijd en energie in mijn kinderen gestopt. We hebben een uitstekende band en ze doen het alle drie goed. Onlangs had mijn derde kleinkind in het eerste leerjaar een moeilijke start. Met dezelfde energie help ik met lezen en dictee, en nu haalt ze tien op tien. Ik ben misschien geen workaholic, maar dát maakt me een gelukkig man.’



‘Als schepen ontwikkelde ik de visie om het zogenaamd grijze Menen op een moderne leest te schoeien, met sportinfrastructuur en de bezinningsruimte op de begraafplaats. Gelovigen hadden de kerk, anderen stonden in de regen. Onze coalitie van liberalen en socialisten contrasteerde met de rest van de provincie. Pleiten doe ik graag, maar in mijn advocaten- carrière had ik meer kunnen investeren. Ik liet klanten komen, maar zocht ze zelf niet op.’



Gaat u soms in het rood?

‘Vroeger wel, met de fiets. Nu gebruik ik een hartslagmeter. Mentaal moest ik afkicken toen ik in 2006 door burgemeester Gilbert Bossuyt op straat werd gezet nadat ik dag in dag uit met het schepenambt bezig was geweest. Hij koos een nieuwe coalitie met CD&V. Dat hakte er zwaar op in. De verdere samenwerking was frustrerend. Datzelfde jaar scheidde ik ook van de moeder van mijn kinderen. Ik ben stabiel en neem geen antidepressiva, maar toen voelde ik me totaal onzeker.’



Wie zetelt in uw raad van bestuur?

Tot mijn eigen scha en schande ben ik een ­gesloten man die alles zelf verwerkt.

‘Op papier is de club van een Maleisiër, maar die zien we nooit. Onze manager Matthias Leterme is een workaholic die heeft leren delegeren. Met de bestuurders hou ik de lijnen kort. Voorts bel ik soms naar managers van andere clubs, maar ik heb niet echt persoonlijke raadgevers. Tot mijn eigen scha en schande ben ik een gesloten man die alles zelf verwerkt. Men kan niet peilen wie er in Joseph Allijns zit. Ik drink ook nooit een pint, wat sociaal soms een handicap is.’



Hebt u mensen afgeschreven?

'Dat is gebeurd. Ik heb vijanden gemaakt in mijn eigen partij. Na de verkiezingen van 2006 was ik kop van Jut. Later verliet ik de partij. Die breuken werden nooit hersteld. Bij de blauwe kiezer in Menen voel ik geen animositeit.

Is uw balans positief?