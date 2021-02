De Balans | Sven Nys

Dat Lucinda Brand vorige week wereldkampioene veldrijden werd, is ook het werk van succescoach Sven Nys (44), die vele dagen met haar trainde in bossen en velden. Hier maakt de sportief manager van Baloise-Trek Lions zijn persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘De fiets. Van mijn puberteit tot nu heeft hij veel deuren geopend. Ik kon van mijn hobby mijn beroep maken, de wereld ontdekken en later de link leggen naar het bedrijfsleven. Immaterieel bezit ik vooral kennis en doorzettingsvermogen. De lat op de juiste hoogte leggen en dag na dag nuchter doelen proberen te realiseren was essentieel in mijn carrière. Daardoor sta ik nu zelfverzekerd in het leven. Als sportief manager begeleid ik zo’n 15 atleten. En in 2017 richtte ik de Sven Nys Academy op: kampen waarop we tijdens schoolvakanties intussen 800 kinderen begeleiden. Daarnaast ben ik analist bij Sporza en geef ik jaarlijks vijftig tot zeventig lezingen.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Mijn ouders hebben me alle kansen gegeven, zonder druk te leggen. Dat laatste is belangrijk. Ook toen ik prof werd, waren ze er altijd. Als ondernemer heb ik meer dan ooit handen te kort, onder meer in de begeleiding van mijn zoon. Nog altijd brengen mijn ouders hem naar wedstrijden als ik geen tijd heb. Dat is onbetaalbaar.’

‘Toen ik atleet was, was Paul Van Den Bosch mijn coach en mentor, en dat is hij nog altijd. Bij elke beslissing die ik moet nemen, is hij de eerste die ik bel. Met Bob Verbeeck, de CEO van het sportevenementenbedrijf Golazo, kwam ik omstreeks 2003 in contact. Hij zette toen de eerste stappen in het veldrijden, en investeerde met zowel centen als toewijding. Dankzij hem heb ik veel kansen gekregen.’

‘Aan familie en kinderen kan je nooit te veel tijd spenderen. Dat voelt altijd een beetje als in het krijt staan. Zonder frustraties, maar ik hou het continu in het achterhoofd.’

Investeert u ook in anderen?

‘Toen ik in 2016 mijn carrière beëindigde, kreeg ik voortdurend te horen dat het mooiste voorbij was, dat de adrenaline nooit zou terugkomen. Het tegendeel is waar. Een nieuwe generatie naar een hoger niveau tillen en wereldtitels laten pakken geeft me veel voldoening en energie. Ik was er ook klaar voor: ik had alles bereikt wat ik wilde bereiken. Sinds tien, vijftien jaar worden ook veel tijd en centen in het vrouwenwielrennen geïnvesteerd. Dat loont. Het grote onevenwicht van destijds komt stilaan in balans. De salarissen zijn gestegen en het prijzengeld werd grotendeels gelijk getrokken. Het geeft zuurstof aan de sport.’

Ik wil niet in een wereld leven waarin ik in een grote boog om sommige mensen heen moet lopen.

‘Privé is het als in het bedrijfsleven: als je een groep mensen respect, aandacht en steun geeft, kan je hen motiveren, waardoor ze ook voor jou een extra inspanning leveren. Zo creëer je een fijne sfeer, en kan je beter ondernemen. Ik merk dat ook aan mijn madam, die een schoonheidssalon runt. Ze stond vroeger risicoavers in het leven. Ik denk dat ik haar daarin heb geholpen. Nu is ze veel zelfverzekerder. Dat is mooi om te zien.’

Hebt u mensen afgeschreven?

‘Als je lang succesvol bent, voel je dat mensen er plezier in scheppen als het eens niet lukt. Daar leer je mee omgaan. Ik heb conflicten gehad, en sommigen zie ik minder dan vroeger, maar ook met hen kan ik nog een aangenaam gesprek hebben. Ik houd de deur altijd op een kier. Ik wil niet in een wereld leven waar ik in een grote boog om anderen heen moet lopen.’

Bent u vaak in het rood gegaan?

‘Als atleet kan je fysiek echt diep gaan. Dat hou je maar even vol, en dat moment moet je grijpen, omdat daar de balans overhelt naar winst of verlies. Maar als je te vaak in die zone vertoeft, ga je niet lang mee. Je moet er telkens van herstellen en stevige fundamenten bouwen. Dan krijg je ook minder stresssituaties en burn-outs. Mentaal ging ik in het rood tijdens mijn scheiding in 2015. We waren uit elkaar gegroeid. Gelukkig was er wederzijds respect. We kunnen perfect door één deur en voeden onze zoon samen op.’

Wat wilt u nog realiseren in het leven?