De Belgische bedrijven in de slipstream van het peloton

In het slotweekend van het WK wielrennen palmt de koers Leuven in. Een batterij Belgische start-ups en ondernemingen speelt in op de opverende wielergekte in ons land, van fietsen- en kadermakers tot brouwers van alcoholvrij recuperatiebier.

Naast Giro en Specialized domineert het Belgische Lazer wereldwijd de markt voor fietshelmen. De geschiedenis van het bedrijf gaat terug tot 1919, toen het helmen maakte voor soldaten en legerpiloten. In de loop der jaren ging Lazer inzetten op motorhelmen en later ski- en fietshelmen. Sinds de overname door de Japanse reus Shimano in 2016 maakt Lazer alleen nog fietshelmen.

CEO Sean Van Waes, een voormalig triatleet en de coach van Iron Man-winnaar Luc Van Lierde, kwam in 2000 aan boord als marketing- manager. ‘Toen maakten we jaarlijks 50.000 helmen. Dit jaar gaan we naar 1 miljoen. In 2009 deed ik in volle financiële crisis een managementbuy-out en zetten we alleen in op alles wat niet-gemotoriseerd was. Sindsdien zijn we beginnen te groeien.’

De overname door Shimano zette een turbo op die groei. ‘Dit jaar gaan we naar 23 miljoen euro omzet, op termijn mikken we op 30 miljoen. De winstmarge is mee door corona gegroeid tot 43 procent.’ Lazer, dat ook het Jumbo-Visma van Wout Van Aert sponsort, boekte in 2020 een nettowinst van 1,7 miljoen euro.

De productie vindt plaats in het Chinese Shenzhen, dichter bij de Amerikaanse en Australische markt. ‘Die zijn even groot als de Europese markt’, zegt Van Waes. ‘In de VS is het potentieel enorm, al boksen we er op tegen huishoudnamen als Trek en Specialized.’

Of het nu Wout Van Aert of Mathieu van der Poel is die zondag als eerste over de meet bolt, beiden zullen gehuld zijn in een shirt van de Belgische producent van wielerkledij Bioracer. Die werkt samen met de Belgische, Duitse en Nederlandse wielerbond, maar ook profteams als dat van het Nederlandse DSM rijden rond in Bioracer-pakjes. De Britse gigant INEOS Grenadiers komt daar volgend seizoen bij.

Bioracer werd in 1985 opgericht in Tessenderlo als producent van fietskaders door voormalig amateurrenner en soigneur Raymond Verstraelen. Anno 2021 produceert het jaarlijks tot 1 miljoen stuks kledij, telt het vijf productiesites - onder meer in de miljoenenstad Medellín in het wielergekke Colombia - en werken er 450 mensen.

‘Vanaf 2003 hebben we ons toegelegd op fietskledij’, zegt CEO Danny Segers. ‘Aero-

dynamica en marginal gains zijn erg belangrijk in het wielrennen. We ontwikkelden onder meer het op maat gemaakte pak waarmee Tony Martin in 2012 het WK tijdrijden won.’

De opbrengsten van Bioracer teren op gepersonaliseerde wielershirts voor clubs en amateurs. De geconsolideerde omzet klokte over het boekjaar 2020 af op 32,5 miljoen euro. Surfend op de koershype mikt het bedrijf, met KRC Genk- en Pro League-voorzitter Peter Croonen en zijn broer Michiel als hoofdaandeelhouders, op 40 miljoen euro omzet in 2021.

In de speurtocht naar enkele procentjes winst sleutelt het wielrennen ook aan het materiaal. Naast de wielen gaat het vooral om het kader, dat zo licht mogelijk moet zijn. Rein4ced, een spin-off van de KU Leuven, maakt die frames op basis van een nieuw, zelf ontwikkeld composietmateriaal, dat concurreert met de populaire carbonkaders.

‘Het is een combinatie van koolstof- en staalvezels’, zegt CEO Michaël Callens, die Rein4ced in 2015 oprichtte vanuit het departement Materiaalkunde aan de KU Leuven. ‘Ons materiaal is even licht, maar minder broos dan carbon. De staalvezels versterken de frames op de gevoeligste punten.’

Een voordeel is dat Callens voor het materiaal niet afhankelijk is van de stroppende toeleveringsketen uit Azië. ‘In onze fabriek in Winksele nabij Leuven willen we tot 20.000 frames per jaar produceren. Dat gebeurt door 50 mensen. We produceren pal in de markt waarop we verkopen.’

Maar er operationeel winst uit halen is nog niet voor meteen. In de jongst beschikbare jaarrekening (2019) boekt Rein4ced een bedrijfsverlies van 900.000 euro. ‘Onze investeerders (onder meer Quest for Growth, red.) weten dat we in een traject zitten met veel ontwikkelingskosten’, zegt Callens. ‘Op de lange termijn zullen we het verschil maken omdat we alles zelf produceren.’

De belangrijkste afnemers van Rein4ced zijn de Nederlandse beursgenoteerde fietsenreus Accell en Kellys Bicycles, een merk dat vooral in Oost-Europa actief is.

Een ‘performance beer’, noemt Thrive-oprichter Laurens D’Hoore zijn alcoholvrije recuperatiebier, dat hij ontwikkelde in samenwerking met de KU Leuven. Het lijken termen die vloeken, maar D’Hoore gelooft in het potentieel van Thrive, dat in fles- en blikvorm verkrijgbaar is.

‘Om te herstellen na een inspanning heeft je lichaam proteïnen en koolhydraten nodig’, zegt D’Hoore. ‘Tegelijk houdt iedereen van een frisse pils na een lange rit. Met Thrive combineren we het beste van twee werelden. Het is het eerste alcoholvrije bier waarin naast koolhydraten ook 10 gram proteïnen zit.’

D’Hoore is een zakenadvocaat die zijn job bij een investeringsmaatschappij opgaf om zijn eigen baas te worden. Met behulp van subsidies van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en een eigen spaarpotje lanceerde hij Thrive in april van dit jaar. ‘Voorlopig verkopen we alleen via onze webshop en lopen tests bij enkele lokale Delhaizes. Maar volgend jaar wil ik breed lanceren, bij retailers in heel het land.’

Die ambitie klinkt mooi, maar hoe realistisch is het om van Thrive een rendabele business te maken? ‘Er zit forse groei in de markt voor alcoholvrij bier’, zegt D’Hoore. ‘In de VS haalde Athletic Brewing, dat in dezelfde niche van alcoholvrij sportbier zit, recent nog 50 miljoen dollar op. Ik denk uiteraard nog niet in die grootteorde, maar het momentum is er.’

In zijn laatste Ronde van Vlaanderen in 2017 moest Tom Boonen vlak voor de Taaienberg voet aan grond zetten, omdat zijn ketting blokkeerde bij het schakelen tussen het binnen- en het buitenblad. Het kostte hem zijn vierde Ronde, zou de Kempenaar nadien zeggen.

Nog geen drie jaar later werd Boonen aandeelhouder van Classified Cycling, een start-up die komaf maakt met dat soort schakelproblemen. Door een virtuele versnellingsbak in het achterwiel heb je vooraan maar één kettingblad nodig, waardoor je schakelt terwijl je voluit kunt blijven trappen. De fractie van een seconde verlies tussen het schakelen van groot naar klein wordt zo geëlimineerd.

2,5 miljoen euro omzet Classified Cycling mikt voor 2021 op 2,5 miljoen euro omzet.

Boonen en de Limburgse investeringsmaatschappij LRM pompten samen bijna 3 miljoen euro in Classified. Eind vorig jaar stapte Bridford Investments in voor 5 miljoen. ‘De concurrentie met Shimano, dat de markt domineert, is hard’, zegt CEO Mathias Plouvier. ‘Maar na onze samenwerking met de Belgische marktleider Ridley en het Duitse Rose Bikes sloten we onlangs ook deals met de Nederlandse merken Isaac en Pilot en het Belgische Jaegher.’