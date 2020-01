De Brugse stunt van Bart Verhaeghe...

Een gamechanger in de aanslepende strijd van Club Brugge voor een nieuw stadion. Blauw-zwart heeft een deal met de stad om een nieuwe thuishonk met 40.000 zitjes - kostprijs 100 miljoen euro - te bouwen op de huidige Jan Breydel-site in Sint-Andries. Het moet het einde worden van een processie van Echternach.

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) en Club Brugge-eigenaar Bart Verhaeghe pakken uit met een stunt. Op een moment dat de focus lag op de uitkomst van een procedure bij de Raad van State over de geplande locatie voor een nieuw stadion langs de Blankenbergsesteenweg in het noorden van Brugge, is een deal gesloten over plan B. De onderhandelingen daarover verliepen maanden in het grootste geheim. De Tijd wist de deal vrijdag te achterhalen.

Het nieuwe stadion komt naast het huidige, verkommerde Jan Breydel-stadion. Daarvoor worden de oefenvelden voor de jeugd ingepalmd. Na de verhuizing naar het nieuwe stadion wordt het oude afgebroken. Op de vrijgekomen plek komen op matchdagen parkings en daarbuiten een groene zone voor de buurt.

Cercle Brugge

Er is ook een oplossing voor stadsgenoot Cercle Brugge. Die deelt Jan Breydel nu met Club. De bedoeling is dat Cercle een nieuw stadion met 12.000 à 15.000 zitjes krijgt langs de Blankenbergsesteenweg, op de plek waar Club tot voor kort van plan was te bouwen.

100 miljoen euro Club raamt de bouwkosten van zijn nieuwe stadion op ongeveer 100 miljoen euro. Financieel is dat geen probleem, omdat de NV Club staat als een huis. Club zal zijn stadion betalen via een combinatie van bankleningen - vooral wegens de superlage rente-tarieven - en eigen geld. Tussen de belangrijkste aandeelhouders van Club, met naast Bart Verhaeghe onder meer ook Jan Boone van de koekjesbakker Lotus en Peter Vanhecke van hetinvesteringsfonds Castel Capital, is er al jaren een pact om samen te investeren in het nieuwe stadion. De inschatting is dat Club zijn inkomsten uit tickets, horeca en vips op wedstrijddagen zal verdubbelen. Op Jan Breydel is het onmogelijk het stadion in te vullen als een commercieel fabriekje, dat Club via congressen, events, retail en kantoren ook op niet-matchdagen inkomsten oplevert. Door de juridische bestemming van de gronden is dat verboden. Ideaal is het niet, maar binnen Club klinkt dat het ook geen ramp is.

Daar staan ook een 15-tal oefenvelden en accommodatie gepland om de jeugd van zowel Club als Cercle onder te brengen. De eerste ploeg van Club en de jeugd die stilaan aansluit bij de A-kern zitten doordeweeks sinds dit seizoen al op het nieuwe oefencomplex in Westkapelle bij Knokke.

De deal moet een einde maken aan een processie van Echternach. Club is al 14 jaar bezig met een opvolger voor het Jan Breydel-stadion, waar volgens de club ‘het water in de kleedkamer staat als de wc doorgetrokken wordt’. Een eerste project in 2006 draaide in de soep, waarna het vizier in 2011 naar de Blankenbergsesteenweg verschoof. Ook daar ging het behoorlijk verkeerd.

Voetbaloorlog

Het lastige is dat Club er alleen kon bouwen na een herbestemming van de gronden. De stad probeerde 146 hectare landbouwgrond om te zetten in recreatie-, woon- en industriegebied. In die zone zou Club een plek krijgen.

Maar de plannen botsten op flink juridisch verzet. Het leidde zelfs tot een voetbaloorlog onder Vlaamse bedrijfstoppers. Paul Gheysens, de topman van de projectontwikkelaar Ghelamco en eigenaar van de voetbalclub Antwerp, trok naar de Raad van State tegen de herbestemming.

Net als ondernemer Joris Ide. Hij is samen met Marc Coucke de belangrijkste aandeelhouder van Clubs rivaal Anderlecht. Zowel Gheysens (4,6 hectare) als Ide (50 hectare) heeft grond in het gebied. Ze zagen het niet zitten onteigend te worden - tegen een flink verlaagde prijs - na de herbestemming.

Juridische strijd

De juridische strijd duurt al twee jaar. Opvallend genoeg gooit Club het roer om nu in het dossier rond de Blankenbergsesteenweg een doorbraak in de maak lijkt. De Raad van State heeft zijn adviezen klaar over alle klachten. Niet alleen Ide en Gheysens maakten bezwaar. De uitkomst valt onverwacht gunstig uit voor Club. Zowel Ide als Gheysens kreeg nul op het rekest. Die richting zou het ook uitgaan voor de andere klachten die zijn ingediend.

Toch wil Club niet meer wachten op de Blankenbergsesteenweg. Het kiest voor een shortcut om zijn nieuwe stadion sneller van de grond te krijgen. Want zelfs met de gunstige adviezen van de Raad van State is Club-eigenaar Bart Verhaeghe er lang nog niet.

Het duurt zes maanden tot een jaar voor de Raad de adviezen omzet in een definitief arrest. Dat kan alsnog negatief uitdraaien voor Club, ondanks het advies van de auditeur de klachten te verwerpen. Als Club groen licht krijgt, zijn er nog klippen. Er zijn onteigeningen nodig en blauw-zwart kan alleen bouwen met een omgevingsvergunning. Die combineert de bouw- en milieuvergunning. Tegen onteigening en omgevingsvergunning zijn telkens weer beroepen mogelijk.

Recreatiegebied

De situatie op Jan Breydel ligt minder complex. Een herbestemming van de gronden - en dus een tijdrovende strijd voor de Raad van State - is niet nodig. Jan Breydel is recreatiegebied.

Belangrijk is dat gekeken moet worden naar mogelijke alternatieven die het minste hinder veroorzaken. Er moeten goede motieven zijn waarom dat Jan Breydel is. Bron bij het dossier

De stad liet eerder ook al haar lucratieve plannen varen om de gronden van Club in de oude verhuisplannen te herverkavelen als bouwgrond. De stad is de eigenaar van de gronden. Juridisch complexe onteigeningen zijn niet nodig.

Club zal de stad een vergoeding betalen voor de erfpacht van de gronden. Net als langs de Blankenbergsesteenweg moet de Vlaamse regering een omgevingsvergunning afleveren. De termijn daarvoor is 120 dagen, met mogelijkheid tot beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, een administratief college.

Overlast

Een milieu-effectenrapport is een onderdeel van de vergunning. Dat moet nagaan of het stadion niet leidt tot onaanvaardbaar veel verkeers-, milieu-, geluids- en lichtoverlast. ‘Belangrijk is dat gekeken moet worden naar mogelijke alternatieven die het minste hinder veroorzaken. Er moeten goede motieven zijn waarom dat Jan Breydel is’, stelt een bron dicht bij het dossier.

Cijfers Club Brugge > Omzet: 93 miljoen euro. > Commerciële inkomsten zonder transfers en inkomsten uit Europees voetbal: 60 miljoen euro. > Nettowinst: 7,5 miljoen euro. > Eigen vermogen: 21 miljoen euro. > Bankschulden: 14,3 miljoen euro > Palmares: 15 landstitels, 11 keer Beker van België, 1 keer finale Europa Cup I (voorloper van de Champions League), 1 keer finale UEFA Cup (soort voorloper van de Europa League)

De stad maakt zich sterk dat het in orde komt. Ze zwaait onder meer met een perimeter rond het stadion op wedstrijddagen. Enkel bewoners mogen die perimeter in. Club-fans kunnen terecht op de parking van Jan Breydel of uitwijken naar randparkings in onder meer Jabbeke. Vandaar gaat het via shuttlebussen naar het stadion.

Verhaeghe heeft haast. Hij wil tegen de zomer de aanvraag voor zijn vergunning indienen en rond Nieuwjaar met de bouw beginnen, om vanaf het seizoen 2022-2023 in het nieuwe stadion te spelen.

Europese subtop

Verhaeghe zit in zijn hoofd met de mythische datum 2024. Dat kan het nieuwe jaar nul van het moderne voetbal worden, omdat dan het tv-contract voor de Europese Champions League-competitie afloopt.