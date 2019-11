Het bedrijf Spits uit Sint-Katelijne-Waver verkoopt elk jaar tientallen paarden en pony’s aan rijke Chinezen. Dankzij de Belgische begeleiding kwalificeerde China zich voor de Olympische Spelen in Tokio.

‘We hebben deze ochtend een paard verkocht aan een man uit Sjanghai!’ Kristel Ceulemans (45) komt tevreden de lobby van het Belgische missiehotel in Peking binnengewandeld. Ceulemans is een telg van een van de belangrijkste groentefamilies van België. Haar vader Jos teelt al sinds 1969 kropsla in Sint-Katelijne-Waver. Dochter Kristel doet nog altijd de boekhouding van het familiale slabedrijf, maar houdt zich vooral bezig met de fokkerij van sportpaarden die haar vader jaren geleden als hobby oprichtte.

De ‘Stal Ceulemans’ is met warmbloeden als Dame Blanche van Arenberg, Dollar van ’t Eigenlo en Withney van de Dwerse Hagen een van de belangrijkste paardencentra van het land. ‘In 1990 hadden we 400 koeien en 5 paarden’, zegt Ceulemans. ‘Vandaag zijn de koeien allemaal weg, maar hebben we 200 paarden en veel pony’s. Paarden zijn een passie.’

Ceulemans baat de paardenstal uit met haar man Patrick Spits, een voormalige professionele jumper. Aanvankelijk verkochten ze enkel paarden in België en de buurlanden. Zes jaar geleden zette Ceulemans de stap naar China. ‘We hadden toen iets te veel paarden doordat de Belgische markt verzadigd was. We zijn dan samen met onder anderen Ludo Philippaerts (bekende voormalige springruiter, red.) in een paardenproject in Hongkong gestapt.’

Paarden die in Tokio willen meedoen aan de Olympische Spelen moeten uiterlijk in januari de Chinese nationaliteit hebben. Kristel Ceulemans zaakvoerster Spits

Na het succes van dat project besliste Ceulemans meer in te zetten op de handel in springpaarden en sportpony’s. Hun bedrijf Spits bezit vandaag 280 paarden en pony’s. ‘Per jaar verkopen we minstens 100 paarden, waarvan de helft aan Chinezen. China is voor ons zeer belangrijk. De Chinezen vertrouwen ons, en ze zijn zot van paarden.’

Eenvoudig is de verkoop aan het Chinese publiek niet. ‘Gewoon vertellen dat we een paard te koop hebben, werkt niet. Een tijd geleden hadden we een toppony, Cleostrade, die we eigenlijk niet wilden verkopen. Net daarom wilden de Chinezen hem absoluut hebben.’ Vaak laten Chinese kopers Ceulemans weten welk soort paard ze zoeken, waarna ze overal in België op zoek gaat.

De firma Spits verkoopt niet alleen paarden, ze verzorgt ook de dienst na verkoop. Waardoor Patrick Spits geregeld naar China reist om de verkochte paarden op te volgen. Hij controleert dan de gezondheid en de voeding van de beesten en laat indien nodig een dierenarts uit België overkomen. ‘Soms trainen de Chinezen onze paarden te hard of op een foute manier’, zegt Ceulemans. ‘Dan kunnen we bijsturen.’

De Chinezen hebben de weg naar Sint-Katelijne-Waver gevonden. Voor de Military Games vorige maand in de Chinese stad Wuhan mocht Spits 30 toppaarden in een keer leveren. ‘Dat was een prestigeproject van de Chinese regering. Er mocht absoluut niets fout lopen.’

Dankzij de Belgische expertise slaagde de Chinese nationale ploeg erin zich te kwalificeren voor de showjumping op de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar. Een van de vier springpaarden die zich kwalificeerden, werd gekocht in de Stal Ceulemans. Spits hoopt in de aanloop naar de Spelen nog enkele paarden te slijten in China. ‘Paarden die in Tokio willen meedoen, moeten uiterlijk in januari de Chinese nationaliteit hebben. We hebben dus nog even tijd.’ Of de Chinezen kans maken op een olympische medaille betwijfelt Ceulemans. ‘Dat wordt moeilijk. Ze moeten nog veel leren.’

Ponykamp

Zelf komt Ceulemans zelden in China. De handelsmissie met prinses Astrid is pas haar tweede bezoek aan het land. ‘Ik ontvang China in Sint-Katelijne-Waver. Ik heb altijd Chineeskes in huis’, zegt ze. Ceulemans organiseert veel ponykampen voor Chinese kinderen. ‘Dat die in België komen trainen, is een prestigezaak voor Chinese ouders. In België kost een ponykamp 190 euro voor een week, Chinezen betalen 1.500 euro. Ik leer hen verantwoordelijkheid te nemen en goed voor hun paard te zorgen. De ouders zijn veeleisend. We moeten de beste pony’s voor hun kinderen apart houden en ze verwachten ook een nevenprogramma. Dan bezoeken we Lier of gaan we naar de zoo.’

De ponykampen vormen ook een ideale aanvoerlijn van nieuwe kopers. Als Chinese kinderen zich goed voelen op een bepaalde pony, brengen de ouders geregeld een bod uit. ‘Vorige week hebben we vijf pony’s en twee paarden verkocht omdat er in augustus een ponykamp was geweest.’

Goedkoop is de Stal Ceulemans niet. De beste paarden kosten 1 à 1,5 miljoen euro. ‘Dat is voorlopig nog te duur voor de Chinezen. Als ze een paard willen kopen voor 20.000 euro, gaan we daar ook naar op zoek. Dat is relatief weinig geld, maar het lukt wel.’

Mosselen

De Chinese kopers blijken niet de eenvoudigste. ‘We hadden eens in april een paard verkocht aan Chinezen, die absoluut nog naar een mosselrestaurant wilden’, vertelt Ceulemans. ‘Omdat er geen mosselen waren, gingen we naar een Chinees restaurant in de buurt. Een dag later hebben de kopers de deal geannuleerd omdat ze gezegd hadden dat ze mosselen wilden eten en die niet hadden gekregen.’

In China is de paardenfamilie Ceulemans vandaag een begrip. Zoon Thibeau Spits (18), die met Bellissimo Z brons pakte op het Europees kampioenschap bij de junioren, is een held in de lokale paardenwereld. ‘Thibeau moet af en toe mee naar China om acte de présence te geven’, vertelt moeder Kristel. ‘Er zijn Chinezen die voor hem een paard willen kopen als sponsoring. Ze hebben hem zelfs al gevraagd of hij Chinees wil worden. Maar wij blijven gehecht aan België.’