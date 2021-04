De Super League: kapitalisme met communistisch sausje

De 12 'founding fathers' van de Super League hebben een eerste slagje gewonnen bij de rechter. Een ondernemingsrechter in Madrid - het bedrijf achter de Super League is in Spanje opgericht - heeft bij wijze van voorlopige maatregel de nieuwe competitie in het gelijk gesteld tegen de voetbalbonden Uefa en Fifa. Volgens persbureau Reuters dat de uitspraak kon inkijken, 'is het de Uefa, Fifa of nationale voetbalfederaties niet toegestaan maatregelen te nemen om de oprichting van een Super League te verbieden, beperken of aan voorwaarden te onderwerpen.' Het gaat voor alle duidelijkheid om een voorlopige uitspraak. Maar het betekent wel dat de bonden en federaties van de Spaanse rechter geen actie mogen ondernemen tegen clubs noch spelers die in de Super League uitkomen zolang het gerechtelijke proces hangende is. De Uefa dreigde er maandag mee clubs per direct uit de Champions League te gooien - Man City, Real Madrid en Chelsea zitten nog in het tornooi - en dat spelers van die clubs geen EK of WK mogen spelen. Ook nationale competities dreigen met uitzetting van de bewuste clubs. Na de gerechtelijke uitspraak is de vraag of ze dat nu nog durven. De rechter legde ook dwangsommen op als de federaties toch sancties zouden opleggen. In principe geldt de uitspraak voor het ganse Europese grondgebied, al is de vraag of de bewuste rechter in Madrid wel gemachtigd is om zich over dergelijk dossier uit spreken. Voor de twaalf clubs is het alvast nieuwe munitie om hun plannen door te zetten. Insiders stellen dat de uitspraak mogelijk clubs met schroom overhaalt om zich toch aan te sluiten bij de rebellen.