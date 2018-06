De Tijd voorspelt: Brazilië wereldkampioen, België eruit in kwartfinale

De Tijd lanceert voor de start van het WK in Rusland volgende week een online data-tool die alle ploegen en wedstrijden doorlicht nog voor ze gespeeld zijn.

De Tijd en het Vlaamse databedrijf Kick&Ruslab analyseerden duizend wedstrijden van de voorbije twee jaar om de kansen van de 32 ploegen in te schatten. De harde cijfers leren dat Brazilië topfavoriet is om op zondag 15 juli voor de zesde keer wereldkampioen te worden. De Rode Duivels sneuvelen in de kwartfinale.

De poulefase overleeft België makkelijk, volgens onze WK-datatool. Daarna is er een even grote kans dat de Rode Duivels in de achtste finale uitkomen tegen Colombia of Polen. Treft België Polen, is de kans iets hoger om door te stoten naar de kwartfinale. Daar wacht zo goed als zeker Brazilië dat met 70 procent zwaar favoriet is voor het onderlinge duel. Tenzij Eden Hazard of Kevin De Bruyne de statistieken dribbelen.

Cijferlawine

De WK-datatool biedt nog veel meer dan de voorspelde wereldkampioen. De Tijd dook samen met Maarten De Schryver van Kick&RushLab in de cijferlawine om de WK-teams en wedstrijden door te lichten. Hoe zit het nu met de defensieve kwetsbaarheid van de Rode Duivels? Rollen we Panama op vijf minuutjes op? En zullen de Engelsen het zoals op de voorbije tornooien weer laten afweten? Na elke match volgt ook een grondige analyse achteraf.

Een nieuwe generatie 'laptoptrainers' gebruikt nieuwe digitale technologie en programma's bij scouting, ploegopstellingen en de tactische keuzes op het veld.

Met de WK-datatool speelt De Tijd in op de digitale datarevolutie die niet alleen de klassieke bedrijfswereld, maar nu ook het topvoetbal op zijn kop zet. Van een circus dat drijft op buikgevoel en emotie naar een wereld waarin statistiek, spreadsheets en wetenschap almaar zwaarder doorwegen.

Een nieuwe generatie 'laptoptrainers' gebruikt nieuwe digitale technologie en programma's bij scouting, ploegopstellingen en de tactische keuzes op het veld. Beste bewijs voor die data-omwenteling is Thomas Tuchel, een verwoed datacruncher zonder verleden als topvoetballer, die volgend seizoen na succesvolle passages bij Bundesliga-clubs Mainz 05 en Borussia Dortmund coach wordt bij de Franse superclub PSG. Niet toevallig geldt de 'Duitse School' tegenwoordig als meest innovatieve in het wereldvoetbal.

De Oostenrijkse topclub Salzburg - in handen van Red Bull-miljardair Dietrich Mateschitz - vond de blogs over tactiek door de 25-jarige datacruncher Rene Maric zo goed dat het hem prompt tot assistent-coach bombardeerde.

Algoritmes

Het Europese voetbal volgt met zijn datadrift de grote sporten in de Verenigde Staten. Daar heeft het gebruik van data-modellen - wiskundige formules en algoritmes - al jaren ingang gevonden in onder meer het professionele baseball en basket.

Het icoon van de sportdata is de Amerikaan Billy Beane die als manager van baseballclub Oakland A's statistiek inzette om zwaar ondergewaardeerde en goedkope honkballers te vinden. Het levensverhaal van Beane - tegenwoordig deel van een consortium dat eigenaar is van de Engelse derdeklasser Barnsley - werd door ex-beurstrader Michael Lewis neergeschreven in de door Hollywood verfilmde bestseller 'Moneyball'.

De Tijd kijkt vanaf vandaag een maand lang met aparte blik naar de planeet voetbal en de wereldmerken op noppen. Nog meer cijfer-analyses, maar ook verhalen over politiek, economie en sport in de marge van het WK.

Morgen: 'Drones en data moeten de Rode Duivels wereldkampioen maken.'