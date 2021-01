De balans | Cameron Vandenbroucke

Twee jaar nadat ze een contract bij Lotto Soudal Ladies heeft getekend, hangt Cameron Vandenbroucke (21) haar fiets aan de haak. Hier maakt de dochter van de in 2009 overleden wielerlegende Frank Vandenbroucke haar prille balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Familie en vrienden. Aan materiële dingen hecht ik me niet zo. Mijn familie heeft de erfenis van mijn vader geweigerd. We hebben alleen wat kleren van hem. Wel is er een grote immateriële nalatenschap, met positieve maar ook negatieve aspecten. Door mijn naam kreeg ik makkelijk toegang tot een professionele wielerploeg, terwijl veel meisjes daar hard voor moeten werken. Ik kan ook vlot partnerships aangaan met modemerken op Instagram. Maar ‘dochter van’ zijn wekt ook jaloersheid. Niet iedereen draagt mijn vader in het hart. Tijdens en na elke koers hoorde en las ik harde commentaren. Die deden pijn. Ik ben gevoelig voor wat anderen van me denken, maar mensen houden daar geen rekening mee.’

Wie heeft vooral in u geïnvesteerd?

‘Mijn mama, en papi en mami (grootouders Chantal en Jean-Jacques Vandenbroucke, red.). Dat kostte veel tijd, geld en benzine. Nooit ben ik naar de crèche geweest: papi kwam me altijd halen in Moeskroen. Dat deed hij ook later, na school. Dan reden we een halfuur terug naar Ploegsteert. Daar at ik, waarna hij me naar de atletiektraining bracht, en daarna weer naar Moeskroen. Aan mijn begeleiding wijdde hij zijn leven, zoals hij dat eerder voor papa had gedaan. Bij mijn grootouders sta ik in het krijt.’

Investeert u ook in anderen?

‘Materieel niet zozeer, wel emotioneel. Mijn vriend (Tim Merlier, red.) is professioneel renner. Ik probeer er te zijn voor hem, maak eten klaar en doe het huishouden. Partner zijn van een renner vraagt wel wat. Hij is ook vaak van huis. Dat is moeilijk, maar ik aanvaard het. Na één echt seizoen kan ik niet zeggen dat ik zelf veel in het wielrennen heb geïnvesteerd. Ik zou graag terugkeren naar de atletiek, maar nadat ik bij een auto-ongeval een voetbreuk heb opgelopen, kan ik niet meer op hoog niveau lopen. Daardoor kwam ik in het wielrennen terecht, onze familiesport.’

De naam Vandenbroucke dragen was nog lastiger dan ik verwachtte.

Wat was tot dusver uw kwantumsprong?

‘Tot begin dit jaar woonde ik zowel bij mijn mama in Moeskroen als bij mijn grootouders in Ploegsteert. Zij deden alles voor me. Nu ik samenwoon, heb ik al veel geleerd. (lacht)’

Wie zetelt in uw raad van bestuur?

‘Opnieuw: vrienden en familie. Ik heb al veel goede raad gekregen, maar ben vrij koppig en doe vooral mijn zin. Mijn grootouders herkennen veel van papa in mij. Ik kan vervelend en nonchalant zijn. Rommel maken, die zij dan moesten opruimen. En dingen kwijtraken. Nu ik het zelfstandig moet redden, heb ik daar wat spijt van.’

Gaat u soms in het rood?

‘Ik heb nu een vrij rustig leven. In de atletiek kon ik fysiek wel diep gaan. Mentaal heb ik nooit echt de grens overschreden. Toen mijn vader stierf, was ik tien. Ik zag hem niet zo vaak, hij woonde vooral in Italië. Ik heb toen gehuild, maar ik zat niet compleet aan de grond. Ik heb nog geen persoonlijk faillissement meegemaakt, in de zin van een totaal nulpunt of een uitzichtloze situatie. Ik kom altijd wel op mijn pootjes terecht.’

Hebt u al mensen afgeschreven?

‘Ik ben niet conflictgedreven of moeilijk in de omgang, maar je kan niet met iedereen overeenkomen en soms verdwijnen mensen uit je leven. Zoals overal lopen ook in het wielrennen mensen rond met minder nobele bedoelingen. Het type waarvoor mijn vader te lief is geweest en aan wie hij misschien kapot is gegaan. Ik denk dat ik wel aanvoel wie ze zijn.’

Staat op dit moment winst op uw balans?

‘Dat vind ik wel. Mijn jeugd had een makkelijk en een moeilijk kantje. Door wat ik heb meegemaakt, was ik vroeger matuur dan mijn leeftijdsgenoten. Ik weet dat het leven niet altijd lief is. Daar ben ik ook wel dankbaar voor. Zodra ik mijn bachelor communicatie heb afgerond, hoop ik op een mooi professioneel leven. Ik zou graag wielerwedstrijden becommentariëren op televisie, zoals de Franse ex-wielrenster Marion Rousse.’