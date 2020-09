De balans | Eddy Planckaert

‘Château Planckaert’ is momenteel het meest bekeken Vlaamse tv-programma. Pater familias en oud-wielericoon Eddy Planckaert (61) staakte even de renovatie aan het afgebrande Franse kasteel om hier zijn persoonlijke balans op te maken.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Materieel zijn dat het houtbedrijf en de opbrengsteigendommen waarin we als familie samenwerken. Die zijn een soort gemeenschapspot.’

‘In de jaren 80 verdiende ik als renner 500.000 euro per jaar. Ik leidde een koningsleven en reed in een Porsche. Na mijn wielercarrière begon ik houtbedrijven in Litouwen en Polen, die na tien jaar crashten omdat ik de mensen totaal vertrouwde. We hadden niets meer. Ik voelde me mislukt. De voorbije 17 jaar werd alles heropgebouwd dankzij de familie. Christa is mijn linker- en mijn rechterarm, plus mijn twee benen. In mijn gevoelsleven ben ik een miljardair.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Toen ik zeven was, stierf mijn vader in een verkeersongeval. De opvoeding van moeder Gusta was er een van goed leven en veel werken. Op een amusante manier je geld verdienen, die leuze heb ik doorgegeven. Bij het faillissement werd ik emotioneel uitgezogen. Zonder mijn sterke familie was het toen fout gelopen. Bij de mensen die mee in de klappen deelden, sta ik in het krijt. Anderen ben ik dankbaar. De garagist Adriaan De Maegt uit Sint-Martens-Leerne schonk ons een oud Golfje. En toen ik in zijn radioprogramma te gast was, stopte Luc Verschueren me 250 euro toe. Confronterend, maar het deed veel deugd.’

In wie investeert u zelf?

‘Ik investeer nooit nog in iets of iemand anders dan mijn familie of mezelf. Toen VTM destijds aanklopte om me in het zakenleven te volgen, werden de geplande zes afleveringen er 120. We werden er goed voor betaald, maar ook niet rijkelijk. Dat kapitaaltje investeerden we in een eerste opbrengstwoning. De kinderen moesten al vroeg meehelpen. Je eigen kinderen kan je zelf opvoeden, je schoonkinderen niet. Maar Magali en Christopher denken nu net als ons. In het begin was het niet makkelijk, maar iedereen heeft goed begrepen dat je moet doorzetten. We zeiden: ‘Die boom is 10 euro waard, maar wij maken er 100 van. Dat lukt niet door aan een bureau te zitten, maar wel door hem met onze handen te bewerken. Ook als we huizen verbouwen, gebruiken we ons boerenverstand en wat durf.’

Ik ben voor 99 procent gelukkig. Die ene procent slaat op de vraag of ik nog een tijdje kan blijven leven om te zien hoe de kinderen evolueren.

Wanneer bent u het sterkst gegroeid?

‘Een eerste keer toen ik werd opgemerkt in de koers. Bij de jeugd won ik al mijn wedstrijden. Ik voelde me een zondagskind. Bij de beroepsrenners begon ik meteen geld te verdienen. Op mijn dertigste was ik king of the world. Maar toen ik dat wereldje verliet, werd ik geconfronteerd met het echte leven. Toen ik in Litouwen het deksel op de neus kreeg, ben ik het meest gegroeid. De voorbije 15 jaar heb ik veel bagage meegenomen, door erin te blijven geloven.’

Bent u fysiek of mentaal vaak in het rood gegaan?

‘Ja. Na mijn wielercarrière heb ik 25 Tours gereden. Wat ik ooit had, wilde ik terug. Niet voor mezelf, maar voor mijn familie. Dat ging ver, tot op het randje van het gezonde. Het is de coureur in mij.’

Wie zetelt in uw raad van bestuur?

‘Behalve de familie niemand. Sinds mijn schooltijd volg ik mijn gevoel. Van moeder Gusta heb ik twee dingen geleerd: respecteer iedereen en niets moet. Ik zeg niet dat Francesco de vuilnisbak moet buitenzetten, ik vraag of hij dat wil doen.’

Hebt u mensen afgeschreven?

‘Veel. Ik wil hun namen zelfs niet meer uitspreken. Zonden zijn er om te vergeven, maar als mensen je verbranden en de as in een potje stoppen zodat je er nooit nog uit kan, gaat dat niet. Daarnaast zijn er een pak die gewoon geklasseerd zijn. Met hen praat ik nog, maar zeer beredeneerd en terughoudend.’ Staat er winst op uw balans?