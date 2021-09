De balans | Laurens Devos

Net als op de Paralympics van 2016 in Rio won tafeltennisser Laurens Devos (21) in Tokio een gouden medaille. Hier maakt de regerende Europese en wereldkampioen zijn persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Mijn sport en mijn familie. Voor mijn medailles heb ik elke dag hard gewerkt. De olympische zijn de mooiste, die kunnen ze nooit meer afpakken. Wat ook meespeelt: je kan één match verliezen en weer vier jaar moeten wachten, tot de volgende Spelen. Mijn grootste sterkte is mijn stressbestendigheid. Op belangrijke momenten blijf ik rustig en helder denken. Ik panikeer niet, in tegenstelling tot sommige concurrenten.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Mijn hele familie, en in het bijzonder mijn mama. Zij heeft onbeschrijflijk veel tijd besteed aan me rondrijden naar wedstrijden en hele dagen wachten in sportzalen. Ik ben haar daar erg dankbaar voor. En sowieso de clubs. Vanuit TTC Sint-Antonius volgde ik mijn trainer Werner Bickx naar TTC Zoersel, waar ik de kans kreeg in hogere divisies te spelen en op mijn twaalfde naar de topsportschool in Leuven te gaan. Werner heeft me van kleins af getraind. En gepusht, zodat ik me veel beter zijwaarts leerde te verplaatsen. Op de topsportschool moest hij me loslaten. Daar werd Carlo Agnello mijn coach. En dat is hij tot vandaag.’

Investeert u ook in anderen?

‘Dat probeer ik echt. Als je zelf het gevoel kent geholpen te worden, wil je dat ook voor anderen doen. Onlangs was mijn zus tijdens haar herexamens erg onzeker. Ze wilde zelfs stoppen met studeren. Ik heb haar vaak gebeld en kon haar motiveren. Ik hoop dat ze doorzet.’

Wat was uw kwantumsprong?

‘Mijn gouden medaille in Rio. Ook als persoon ben ik in de nasleep daarvan erg gegroeid. Ik kwam met veel mensen uit het bedrijfsleven in contact en een beetje tegen mijn natuur in moest ik sociaal en open zijn. Ik moest ook mijn verhaal doen.’

Ik heb elke dag hard gewerkt om het ongelijk van anderen te bewijzen. Laurens Devos

‘Mijn tweelingzus Isabel werd eerst geboren. Door een probleem met de navelstreng kreeg ik vervolgens even geen zuurstof. Toen ik klein was, zeiden ze dat ik nooit zou kunnen fietsen. Tussen mijn tiende en mijn twaalfde was ik in het tafeltennis altijd Belgisch kampioen maar op de topsportschool zouden ze me nooit aanvaarden, klonk het. Daar zei ook kinesist Tom Dieussaert dat ik nooit een hoog niveau zou behalen. Hij geloofde niet in mij maar gaf me wel goeie oefeningen, waardoor ik beter werd. Mijn grote drive was: door elke dag hard te werken het ongelijk van die mensen bewijzen.’

Gaat u soms in het rood?

‘Regelmatig. Dat moet ook. Als je op training niet alles geeft, ga je als atleet niet vooruit. Alleen door in het rood te gaan word je beter. Anders sport je louter voor het plezier, niet om de beste te worden. Mentaal ben ik sterk. Met psychologen ben ik nooit blijven werken. Ik geloof er niet echt in. Ik kan voor mezelf beslissen wat te doen. Dat er tijdens corona anderhalf jaar geen competitie was, werkte wel erg demotiverend. Waarom zou je nog trainen? Maar ik heb me erdoor gesleurd. Misschien had ik anders nu geen gouden medaille gewonnen.’

Wie zit in uw raad van bestuur?

‘Dat is vooral mijn zes jaar oudere broer Robin, met wie ik in Leuven twee jaar heb samengewoond. We hebben een heel goede band, bellen haast elke dag en praten over alles. Hij is de nummer drie van België in het tafeltennis en heeft al veel meegemaakt, waardoor hij me uitstekend kan motiveren. Het beste advies? Nooit opgeven, ook al heb je een tegenslag.’

Schrijft u soms mensen af?

‘Als iemand iets doet wat echt niet kan, sluit ik dat niet uit. Maar het is nog nooit gebeurd. Het ligt ook niet in mijn aard. Mensen maken fouten, en hebben daar misschien spijt van. Ze verdienen nieuwe kansen.’

Staat er winst op uw balans?

‘Uiteraard: alle medailles. Maar er zijn ook verliesposten. Zoals de studie toegepaste informatica, die ik na anderhalf jaar opgaf. Dat ging echt niet. Nu volg ik financie- en verzekeringswezen, in mijn eigen tempo. Dat vind ik veel interessanter en het lukt tien keer beter. Ik probeer wel een balans te vinden tussen de sport en het gewone leven. Je moet je hoofd soms op iets anders kunnen zetten, anders dreig je je bij tegenslagen echt heel slecht te voelen - of zot te worden. Daarom ben ik blij dat ik ook die studies heb.’

Wat wilt u zeker nog realiseren in het leven?

‘Ik probeer zo veel mogelijk bij de reguliere tafeltennissers te spelen, en mijn grote droom is om ook naar de gewone Olympische Spelen te gaan. Een tafeltennisser behaalt zijn top rond 28 à 30 jaar. Ik heb dus nog veel progressiemarge.’