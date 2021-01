De balans | Marc Van Craen

Deze week viel het doek over het amateurvoetbal. Bij die beslissingen komt Marc Van Craen (43) steevast in beeld. Hier maakt de voorzitter van Voetbal Vlaanderen en bestuurder bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond zijn persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Materieel: mijn fotografie-apparatuur en een verzameling van ruim 5.000 strips, van Suske & Wiske en Kiekeboe tot meer gespecialiseerde reeksen zoals Michel Vaillant, De Blauwbloezen en Largo Winch. Natuurlijk is ook het advocatenkantoor van mij en mijn vennoot belangrijk. Mijn grootste immateriële goed is ook iets materieels. Toen mijn ouders naar een rusthuis gingen en we hun flat leegmaakten, nam ik alleen de plastic kom mee waarboven mijn moeder vroeger aardappelen schilde. Ze symboliseert mijn onbezorgde jeugd. Nu heb ik ze elke dag in mijn handen: ik doe er mijn groenafval in.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Mijn ouders. In mijn praktijk zie ik vaak dat dat niet evident is. Toen ik op m’n 16de scheidsrechter werd, brachten ze me overal naartoe. En als stagiair-advocaat verdiende ik 375 euro per maand. Nodeloos te zeggen dat je daar niet kan van leven. Vervolgens investeerde Jan Boonen in me: mijn eerste patron en latere vennoot. Van hem kreeg ik een opleiding en tonnen advies in talloze rechtszaken. Ten slotte is er mijn beste vriend Marcel Van Elshocht, die me begeleidde als scheidsrechter. Hij is 71. Op een of andere manier schiet ik goed op met oudere mensen. Misschien omdat ik een nakomer ben.’

Mijn vrouw investeert meer in mij dan ik in haar.

Waarin investeert u zelf?

‘In ons kantoor, door ervoor te zorgen dat medewerkers plezier beleven aan hun job. En uiteraard in het voetbal. Het wegvallen van het amateurvoetbal laat een leegte achter. Voetbal creëert een sterk sociaal weefsel, ook voor de poetsvrouw, de persoon aan de toog in de kantine en de mensen die er een pint komen drinken. Neem dat weg en sommigen verdwijnen van de radar, wat nefast is voor de maatschappij. Er was ook al veel druk om de jeugd het voetballen te verbieden. Dat heb ik nooit overwogen. Vaak detecteren clubs problematische thuissituaties.’

‘Ik investeer ook in mijn gezin. Nu breng ik thuis veel tijd door met de kinderen en kleinkinderen. Maar soms wegen mijn bezigheden. Dat ik desondanks de balans vrij goed kan bewaren, komt alleen doordat mijn vrouw me steunt in alles wat ik doe. Heel eerlijk: zij investeert meer in mij dan ik in haar.’

Wat was uw kwantumsprong?

‘De ontmoeting met mijn vrouw. Ik zal niet zeggen dat ik voordien een flierefluiter was, maar ik leefde er flink op los. Een vrouw, een kind en twee pluskinderen hebben me volwassener gemaakt. Vroeger was ik ook niet ongelukkig, maar van een stabiel gezin had ik altijd gedroomd. Ik heb er lang moeten naar zoeken: ik was al 33.’

Gaat u soms in het rood?

‘Ik eet en drink graag, maar echt fysiek over de schreef ging ik tijdens die ene Dodentocht. Aan de meet ging ik zitten, en ik raakte niet meer recht. Ze hebben me in een rolstoel gezet en naar mijn appartement gebracht. Mentaal ging ik in het rood toen ik in mijn jonge jaren pedofielen verdedigde. Ik kwam uit een goed gezin waar niets fout liep. Van het leven had ik niets gezien, laat staan een vader die zijn dochter verkracht. Dan zo iemand verdedigen, daar sliep ik niet van. Ik heb mijn cliënt naar beste vermogen verdedigd, maar twijfel of ik dat nu nog zou kunnen. Met strafrecht ben ik gestopt.’

Schrijft u weleens mensen af?

‘Mensen die hun woord niet houden kan ik vanbinnen wel afschrijven, maar hen straal negeren is niet mijn stijl. Wat criminelen betreft: als ik hen meermaals in de gevangenis bezocht, zag ik de mens achter de soms verschrikkelijke feiten. En die mens kon ik met veel overtuiging verdedigen.’

Wie zijn uw raadgevers?

‘Mijn echtgenote, mijn vennoot en Marcel. Het beste levensadvies kreeg ik tijdens die Dodentocht. Een onbekende kwam naast me lopen en vroeg of het ging. ‘Nee’, zei ik. ‘Iedereen ziet af’, zei hij. Terwijl het voor mij leek alsof de anderen probleemloos rondwandelden. Ik denk er nog vaak aan als ik nerveus ben om voor een publiek te praten. Tijdens een moordzaak stond ik ooit tegenover Jef Vermassen. Ook hij bleek nerveus, zelfs na tientallen dergelijke zaken.’

Staat er winst op uw balans?