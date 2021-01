De balans van Karel Van Eetvelt

Karel Van Eetvelt (54) kondigde deze week aan dat hij stopt als CEO van voetbalclub RSC Anderlecht. Eerder was hij topman bij de zelfstandigenorganisatie Unizo en bij de bankenfederatie Febelfin. Hier maakt hij zijn persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Materieel: mijn collectie fietsen. Toen ik bouwde, heb ik er mijn huis voor onderkelderd. Van fietsen kan ik moeilijk afscheid nemen. Ik heb er enkele van Eddy Merckx, die ik in mijn Unizo-tijd persoonlijk leerde kennen. In mijn ogen zijn het kunstobjecten. Mijn belangrijkste immateriële activa zijn de normen en waarden die ik tijdens mijn opvoeding meekreeg: eerlijkheid, respect en het besef dat je slechts een deeltje van het geheel bent. Elke morgen wil ik in de spiegel kunnen kijken en vaststellen dat alles wat ik doe daarmee spoort.’

Ik heb geleerd dat vergevingsgezindheid je alleen sterker maakt.

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Om te beginnen mijn ouders. En leerkrachten, zoals Frans Van Parijs aan het Don Boscocollege in Zwijnaarde, die bepalend was voor mijn studiekeuze. Aan de KU Leuven wist professor Roland Renson me vaak uit mijn tent te lokken voor discussies. Later waren er belangrijke inspiratoren in de vzw’s waar ik CEO of voorzitter was. Bij enkele mensen heb ik het gevoel dat mijn rekening nog openstaat. Maar veelal zijn het vrienden, die niks terugverwachten.’

Investeert u ook in anderen?

‘Ja. Ik heb het moeilijk om dingen te doen waarmee ik geen maatschappelijke meerwaarde kan creëren. Pas dan laat je echt een stempel na en maak je een verschil. Ook mijn job bij RSC Anderlecht zag ik als een maatschappelijke opdracht. Als die te weinig wordt ingevuld, moet ik stoppen en iets anders doen.’

‘Zeker in het begin van mijn carrière heb ik te weinig in mijn naasten geïnvesteerd - vooral in mijn twee oudste kinderen. Als ik ergens spijt van heb, is het dat. Ik probeer het nu anders te doen, zowel met hen als met mijn zoon van vijf. Op crisismomenten merk ik dat de mensen dichtbij het belangrijkste zijn, en dat ik vooral in hen moet investeren. Al doe ik het wellicht nog te weinig. In mijn maatschappelijk engagement kan ik nog altijd diep gaan.’

Wanneer bent u het sterkst gegroeid?

‘Bij Unizo heb ik het meest geleerd. Geleidelijk maakte ik de sprong van micro- naar macrodenken en van korte- naar langetermijndenken. Dat was een verrijking. Ik leerde dat als ik voor mensen iets ten goede wilde veranderen, ik hun problematiek in een breder kader moest plaatsen en de vraag moest stellen of de hele samenleving er beter van werd. Dingen er op een brutale en intimiderende manier doorduwen leidt vaak tot een kortetermijnoverwinning - of zelfs een pyrrusoverwinning.’

Gaat u soms in het rood?

‘Ja. Fysiek in het rood gaan - zoals op de fiets - doet pijn op het moment zelf, maar nadien voel je je beter. Mentaal in het rood gaan, professioneel of privé, kan een adrenalinekick geven, maar de pijn komt achteraf. Dat is een groot verschil. Ik luisterde in het verleden vaak niet naar opeenvolgende signalen uit mijn omgeving en ging dan nog meer in het rood. Ook dat is een stuk van mijn referentiekader geworden.’

Wie zit in uw raad van bestuur?

‘Vrienden zoals Gert Vande Broek, Karel Tobback en Eric Stroobants. Ook Johan Debuf en Karl Verlinden raadpleeg ik op sleutelmomenten. Maar ook mijn vrouw en mijn vader. Hij is 83 en belde me deze week: kom nu eerst eens met mij praten alvorens je aan iets nieuws begint. Als voormalig politicus heeft hij schrik dat ik ook die richting uitga. Of beter: hij is bezorgd. Dat vind ik wel lief.’

Hebt u al mensen afgeschreven?

‘Ik probeer het niet te doen. Ik lees graag biografieën van echt impactvolle mensen. Nelson Mandela is een groot voorbeeld. Nooit rancuneus proberen te zijn, dat is sterk. Uiteraard werd ook ik al bedrogen, maar het is niet zo dat ik nooit meer met die mensen praat. Ik heb geleerd dat vergevingsgezindheid je alleen sterker maakt. Naarmate ik mensen beter leer kennen, zal ik hen wel een plaats geven, zodat ze me geen twee keer kunnen bedriegen. Zoals enkele journalisten die mijn vertrouwen schaadden en off-the-recordinformatie misbruikten.’

Staat er winst op uw balans?