De beursgang van Club Brugge in zeven vragen

Op het veld wordt Club Brugge geteisterd door het coronavirus. Maar de commerciële machine draait als nooit tevoren, met nu ook een beursgang in het verschiet. Een overzicht in zeven vragen.

1. Waarom deze beursgang?

De grote lijnen van de operatie tekenen zich, ondanks de windstilte in Brugge, af. Volgens onze informatie is het de bedoeling dat de operatie - op z'n minst grotendeels - verloopt via de verkoop van bestaande aandelen. Lees: (onder meer) voorzitter Bart Verhaeghe wil deels cashen op de fenomenale groei van Club Brugge sinds hij de ploeg in 2012 overnam. Hoeveel hem dat kan opbrengen, is voorlopig onduidelijk. Mogelijk komt er ook een stuk kapitaalverhoging bij om financieel een hefboom onder de club te zetten, maar voorlopig ontbreken de details.

Op basis van de publiek beschikbare informatie bezit Verhaeghe indirect (zie grafiek) ongeveer 70 procent van Club Brugge en manager Vincent Mannaert iets meer dan 17 procent. Ook Jan Boone (Lotus) en een aantal bevriende ondernemers zitten in het kapitaal.

Schermvullende weergave

2. Kan Verhaeghe 'bluvn goan' als voorzitter?

Ja. Al is nog niet bekend hoeveel aandelen hij zal verkopen. Als hij onder 50 procent duikt, betekent dat niet per se dat hij de controle verliest. Met 25 procent plus 1 aandeel kan hij bepaalde strategische beslissingen blokkeren. Ook op aandeelhoudersvergaderingen kan hij doorwegen. Daar zijn nooit alle aandelen vertegenwoordigd. Met minder dan 50 procent kan je daarom 'hoger dan je gewicht boksen' en de boel dus nog controleren.

3. Wanneer kan ik Club-aandelen kopen?

Allicht niet voor eind april, maar het kan ook later zijn. Club Brugge wou begin maart zijn beursplannen officieel bekendmaken. In het vakjargon heet dat een 'intention to float' (ITF). Daarin laat een bedrijf dat naar de beurs trekt al een beetje in zijn kaarten kijken. Tussen die ITF en de eerste notering gaan typisch enkele weken tot een paar maanden voorbij. Tijdens die periode moet de beurswaakhond de informatiebundel voor de beleggers - de prospectus - onder de loep nemen en goedkeuren en worden beleggers benaderd.

4. Is Club een goede belegging?

Wat de toekomst brengt, weet niemand. Maar het verleden spreekt niet in het voordeel van voetbalaandelen. De indexsamensteller Stoxx creëerde in april 2002 de eerste index van voetbalaandelen in Europa, toen met 33 genoteerde clubs. Stoxx zette de index in augustus vorig jaar stop. Over die 19-jarige periode kende de index een uiterst volatiel verloop, maar finaal gaf hij 20 procent prijs, goed voor een jaarlijks negatief rendement van 1,2 procent.

5. Zijn er risico’s voor Club?

Een beursgang heeft voor- en nadelen. Een beursnotering geeft Club Brugge een bijkomend financieringskanaal. Het kan op een later tijdstip via de aandeelhouders kapitaal ophalen. Bedrijven die dat kanaal nooit gebruiken, kunnen de beursgang op termijn als een last beschouwen. Dat is het geval voor de textielgroep Sioen, die vooral moeite heeft met de transparantie die beleggers eisen. Voor beursgenoteerde bedrijven zijn de regels van deugdelijk bestuur strenger.

Club Brugge zal jaarlijks kosten moeten betalen aan Euronext Brussel. Bijkomende kosten zijn er bijvoorbeeld voor de publicatie van een openbaar jaarverslag, de oproeping en het organiseren van een algemene vergadering.

6. Wat met het stadion?

De financiering van het stadion is – los van de beursgang – sowieso een haalbare kaart. Er is een aandeelhouderspact tussen de grote kanonnen in de bestuurskamer van Club om het stadion te helpen financieren. Naast Verhaeghe en zijn rechterhand Vincent Mannaert zijn dat in de eerste plaats Jan Boone en Peter Vanhecke van het investeringsfonds Castel Capital. Door de lage rente zijn daarnaast bankleningen een optie, met de nuance dat banken sinds de start van een gerechtelijk onderzoek naar witwassen en fraude in ons voetbal niet happig zijn om kredieten te verstrekken aan clubs.

7. Is dit een opsteker voor Euronext Brussel?