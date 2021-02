De catch 22 bij voetbalclub Anderlecht

Een kostenspiraal duwt de voetbalclub Anderlecht financieel nog dieper in het moeras. De levensnoodzakelijke financiële shake-up blijft op zich wachten door onenigheid tussen de eigenaars van de club.

Er zit één lichtpunt in de bloedrode financiële resultaten van Anderlecht afgelopen seizoen. Ondanks een tweede seizoen zonder Europees voetbal - en de miljoenen aan winstpremies die daaraan gekoppeld zijn - en de impact van vier maanden coronacrisis hielden de inkomsten van Anderlecht stand. De jaarlijks terugkerende inkomsten uit ticketing, merchandising, tv-geld en sponsoring bleven ongeveer stabiel op 51,5 miljoen. Paars-wit verkocht voor 37 miljoen euro spelers. Het toont nog altijd het potentieel van het merk Anderlecht.

De rest van het plaatje is grimmig. Het nieuwe recordverlies van 36 miljoen euro is grotendeels toe te schrijven aan de exploderende kosten. Die bedroegen vorig seizoen 122,4 miljoen euro, tegenover 109 miljoen het jaar ervoor. De recordkosten zijn een gevolg van hoge makelaarscommissies (37,5 miljoen) en 58 miljoen euro aan salarissen. Die laatste stegen met 10 miljoen tegenover het seizoen 2018-2019.

Het is geen geheim dat Anderlecht een molensteen meezeult. De club zit met een elftal spelers die nooit rendeerden maar door meerjarige contracten nog wegen op de balans. Daarnaast zijn miljoenencontracten gesloten met Vincent Kompany, Nacer Chadli en Samir Nasri. Die laatste twee leverden amper rendement.

Opmerkelijk is dat Anderlecht meer uitgeeft aan lonen dan het uit dagelijkse commerciële werking haalt. Bij rivaal Club Brugge bedragen de inkomsten uit dagelijkse werking 72 miljoen, ruim meer dan de 46 miljoen loonkosten. Het verschil is ook opvallend, omdat Club anders dan Anderlecht variabele premies moet betalen omdat het kampioen werd en zowel Champions als Europa League speelde. Het is verrassend dat Anderlecht de kosten verder ziet exploderen. Het management had zich openlijk voorgenomen fors in de kosten te snoeien.

Het rapport van de G-6 Club Brugge: 137,2 miljoen omzet en 24,5 miljoen winst. Racing Genk: 127,3 miljoen omzet en 29,2 miljoen winst. Anderlecht: 88,9 miljoen omzet en 36,4 miljoen verlies. Standard: 81,4 miljoen omzet en 190.000 euro winst. AA Gent: 60,3 miljoen omzet en 5,8 miljoen verlies. Antwerp: 33,3 miljoen omzet en 14,8 miljoen verlies.

'De loonkosten vallen in realiteit een stuk lager uit', nuanceert een insider bij Anderlecht. 'De club verhuurde ook voor 9,6 miljoen euro spelers, van wie Saelemaekers (naar Milan) goed was voor ongeveer een derde van dat bedrag. Daartegenover stond een uitgave van 1,5 miljoen voor de huur van Chadli. De club recupereerde ook 17 miljoen aan bedrijfsvoorheffing, een onderdeel van een speciaal sociaal en fiscaal gunstregime voor het voetbal. De nettoloonlasten voor spelers zakken zo naar 33 miljoen. Maar ik ga het niet verbloemen. De situatie is wat ze is: archislecht.'

Door de slechte financiële prestaties is het eigen vermogen - zeg maar de spaarpot - nog maar eens weggeveegd. Het eigen vermogen staat 28 miljoen euro in het rood door 66 miljoen aan opgestapelde verliezen de voorbije jaren. Dat het eigen vermogen op de vorige jaarrekening wel positief uitviel (8,4 miljoen) was alleen het gevolg van een ingreep door eigenaar Marc Coucke. Die deed begin 2019 een forse kapitaalinjectie van 27,3 miljoen euro.

Ook de schulden van Anderlecht blijven zwellen. Ze zijn in drie jaar gestegen van 83,3 miljoen over 95 miljoen naar 116,7 miljoen euro. Dat is onder meer te wijten aan het feit dat de aandeelhouders in maart 2020 Anderlecht een achtergestelde lening van 24,8 miljoen euro gaven. De omzetting van tientallen miljoenen euro's aan kortetermijnschulden in langetermijnschulden - van Anderlecht aan zijn eigenaars - geeft de club extra ademruimte.

Het kostenplaatje voor Coucke begint aardig op te lopen. Met de overnameprijs van 53 miljoen (samen met vennoot Joris Ide bezit Coucke iets onder 75 procent van paars-wit), een kapitaalverhoging van 27 miljoen en een extra kredietlijn van 22 miljoen stopte hij zeker 100 miljoen euro in de club. Midden maart 2020 kwam er een nieuwe levenslijn van 24,8 miljoen via de aandeelhouders, zoals in de jaarrekening staat. De schuld van Anderlecht tegenover Couckes holding Alychlo zou volgens insiders zo'n 50 miljoen euro bedragen.

Paars-wit verwacht beter 2020-2021 Anderlecht maakt zich sterk dat het seizoen 2020-2021 beter wordt dan het afgelopen seizoen. Nochtans raast de coronacrisis als een orkaan door het Europese voetbal. Paradoxaal genoeg helpt de coronacrisis de club ook. De club kon terugvallen op tijdelijke werkloosheid en er zijn ook veel kosten weggevallen. Daarnaast komt de 27,5 miljoen euro transferinkomsten voor Jeremy Doku dit jaar in de boeken. Corona bedreigt wel één onderdeel van het plan om Anderlecht er weer bovenop te helpen: de transfermarkt. Die zit zo in elkaar dat clubs uit de grote vijf Europese competities shoppen in de lagere competities. Monaco betaalde in de voorbije mercato nog 20 miljoen voor Krépin Diatta van Club Brugge. Omdat de grote clubs en de competities bijzonder hard getroffen worden door corona, is de vraag hoe snel de transfermarkt herstelt. Anderlecht vreest prijsdalingen.

De enige vraag is hoe Anderlecht te redden valt. De oplossing ligt al ruim een half jaar op tafel. De club heeft nood aan een stevige schuldherschikking, gevolgd door een extra cashinjectie om een doorstart te maken. Maar de financiële resultaten leggen nog eens goed bloot waarom Coucke en een groep historische minderheidsaandeelhouders rond Michael Verschueren nog geen deal hebben. In elke scenario kan de schuldenberg alleen weggestreept worden met een tsunami van nieuwe aandelen tegen bodemkoers die de ‘oude’ aandeelhouders zo goed als volledig wegspoelt.